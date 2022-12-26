УПЦ лишили права на службы в главном храме Киево-Печерской лавры с 1 января – наместник

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Украинской православной церкви Павел заявляет, что ей не было продлено право отправлять с 1 января 2023 службы на территории верхней части лавры, являющейся историко-культурным заповедником, и призывает президента Владимира Зеленского вмешаться в ситуацию.

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Как заявил клирик в видеообращении, церковь должны были известить об этом за месяц, однако сделано это было только утром 26 декабря. В частности, речь идет о расположенных на территории заповедника Успенском соборе, который является главным храмом УПЦ, и Трапезной церкви Антония и Феодосия.

Митрополит указал, что обращался к министру культуры Александру Ткаченко, но не получил ответа, и призвал Зеленского "дать достойные указы" Кабинету министров и своему окружению, чтобы не подписывались решения "против церкви", а также "защитить свой народ" и голосовавших за него избирателей, в том числе по призыву самого Павла.

Он также прокомментировал, что у него вызвало "удивление" одобренное президентом решение о наложении на него санкций. В то же время Павел заявил, что ожидает начала убийств "священников, епископов и верующих людей", поскольку видит, что "к этому идет".

Напомним, что в мае Православная церковь Украины, не признаваемая со стороны УПЦ и обвиняемая последней в захвате ее храмов, создала в своей структуре собственную религиозную организацию "Киево-Печерская лавра (мужской монастырь)", утвердила ее устав и непосредственно подчинила ее предстоятелю церкви Епифанию. 1 декабря она была официально зарегистрирована как юридическое лицо.

Тогда же, 1 декабря, Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине УПЦ, имеющий статус широкой автономии в каноническом подчинении Русской православной церкви и в ведении которой находится нижняя часть Киево-Печерской лавры.

Среди решений СНБО также было поручение правительству обеспечить в двухмесячный срок "проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом", которое находится на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника, то есть в ведении Минкульта.

3 декабря Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором, как заявил он сам, рассматривались "дальнейшие шаги в направлении полной духовной независимости Украины и защиты нашего государства от неформальных сетей влияния государства-террориста".