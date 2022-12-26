УПЦ позбавили права на служби в головному храмі Києво-Печерської лаври з 1 січня - намісник

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Вишгородський і Чорнобильський Української православної церкви Павел заявляє, що їй не було продовжено право відправляти з 1 січня 2023 року служби на території верхньої частини лаври, що є історико-культурним заповідником, і закликає президента Володимира Зеленського втрутитися у ситуацію.

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Як заявив клірик у відеозверненні, церкву мали сповістити про це за місяць, однак зроблено було це лише 26 грудня вранці. Зокрема, йдеться про розташовані на території заповіднику Успенський собор, що є головним храмом УПЦ, і Трапезну церкву Антонія і Феодосія.

Митрополит вказав, що звертався до міністра культури Олександра Ткаченка, але не отримав відповіді, і закликав Зеленського "дати достойні укази" Кабінету міністрів та своєму оточенню, аби не підписувалися рішення "проти церкви", а також "захистити свій народ" і виборців, які голосували за нього, зокрема за закликом самого Павла.

Він також прокоментував, що у нього викликало "подив" схвалене президентом рішення про накладення на нього санкцій. Крім того, Павел заявив, що очікує початку вбивств "священників, єпископів та віруючих людей", оскільки бачить, "що до цього йде".

Нагадаємо, що у травні Православна церква України, що не визнається з боку УПЦ та звинувачується останньою в захопленні її храмів, створила у своїй структурі власну релігійну організацію “Києво-Печерська лавра (чоловічий монастир)”, затвердила її статут і безпосередньо підпорядкувала її предстоятелю церкви Епіфанію. 1 грудня її було офіційно зареєстровано як юридичну особу.

Тоді ж, 1 грудня, Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні УПЦ, що має статус широкої автономії у канонічному підпорядкуванні Руської (Російської) православної церкви та у віданні якої наразі знаходиться нижня частина Києво-Печерської лаври.

Серед рішень РНБО також було доручення уряду забезпечити у двомісячний строк "перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном", яке наразі перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, тобто у віданні Мінкульту.

3 грудня Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, на якому, як заявив він сам, розглядалися "подальші кроки в напрямку повної духовної незалежності України й захисту нашої держави від неформальних мереж впливу держави-терориста".