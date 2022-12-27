Конституционный суд признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указывать свою связь с Россией

Конституционный суд признал конституционным закон, обязывающий УПЦ МП указывать свою принадлежность к Московскому патриархату. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

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Согласно сообщению иск о конституционности закона №5309, требовавшего от УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к Московскому патриархату подали 49 депутатов Верховной рады. Суд рассмотрел иск на пленарном заседании 27 декабря и признал оспариваемый закон признающим соответствующим Конституции Украины.

Принятый Закон обязал религиозные объединения отражать принадлежность к религиозной организации (объединению) за пределами Украины, в которую она будет входить путем обязательного воспроизведения в своем названии полного уставного названия такой религиозной организации. Также этот Закон установил ограничения в условиях войны доступа священнослужителей, религиозных проповедников, наставников религиозных организаций, руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в государстве, которое законом признано совершившим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировав часть территории Украины в части, соединение Вооруженных сил Украины и других военных формирований Украины в местах их дислокации или других военных формирований Украины в местах их дислокации или других ограничений, предусмотренных Законом.

"Принимая Решение, Конституционный Суд Украины учел решение Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины, где в частности отмечено: „сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированным, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно его отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением его права свободно избирать свое название“, - сказано в сообщении.

Напомним, 1 декабря, Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабмину в двухмесячный срок внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о невозможности деятельности в Украине УПЦ, имеющей статус широкой автономии в каноническом подчинении Русской (Русской) православной церкви и в ведении которой находится нижняя часть Киево-Печерская лавра.