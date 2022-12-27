Конституційний суд визнав конституційним закон, що забов'язує УПЦ МП вказувати свій зв'язок з Росією

Конституційний суд визнав конституційним закон, що забов'язує УПЦ МП вказувати свою приналежність до Московського патріархату. Про це сказано в повідомленні на сайті суду.

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Згідно з повідомленням позов щодо конституційності закону №5309 котрий вимагав від УПЦ МП вказувати у своїй назві приналежність до Московського патріархату подали 49 депутатів Верховної ради. Суд розглянув позов на пленарному засіданні 27 грудня та визнав оспорюваний закон визнав таким, що відповідає Конституції України.

Ухвалений Закон зобов'язав релігійні об'єднання відображати належність до релігійної організації (об'єднання) за межами України, до якої вона входитиме, шляхом обов'язкового відтворення у своєму назві повного статутного назви такої релігійної організації. Також цей Закон встановив обмеження в умовах війни доступу священнослужителів, релігійних проповідників, наставників релігійних організацій, керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України у частині, з'єднання Збройних Сил України та інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації або інших військових формувань України у місцях їхньої дислокації чи інших обмежень, передбачених Законом.

"Ухвалюючи Рішення, Конституційний Суд України врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі Ільїн та інші проти України, де зокрема зазначено: „сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, взяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, в принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно оббирати свою назву“, - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 1 грудня, Рада національної безпеки та оборони доручила Кабміну у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні УПЦ, що має статус широкої автономії у канонічному підпорядкуванні Руської (Російської) православної церкви та у віданні якої наразі знаходиться нижня частина Києво-Печерської лаври.