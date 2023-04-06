Митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП) сообщили о подозрении (ВИДЕО)

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП), отрицавшего вооруженную агрессию РФ против Украины и оправдывающего действия захватчиков.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в 2020 году клирик отдал распоряжение создать в епархии новый ведомственный сайт по шаблону РПЦ.

В ходе его разработки было использовано российское программное обеспечение, позволяющее ретранслировать деструктивный контент с прокремлевских интернет-ресурсов.

Среди них – "patriarchia.ru" и "pravoslavie.ru", на которых пропагандисты РПЦ оправдывают вооруженную агрессию РФ и военные преступления рашистов.

Кроме того, на "новом" сайте митрополит восхвалял московских священников, помогающих агрессору, а также призвал к "объединению" религиозных общин в войне против Украины.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - подчеркнули в СБУ.

Там добавляют, что решается вопрос об избрании меры пресечения и продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее СБУ собрала доказательную базу бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ (МП), который благословлял российских военных во время оккупации Харьковщины.