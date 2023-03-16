Настоятеля храма УПЦ (МП) на Закарпатье подозревают в разжигании религиозной ненависти

Служба безопасности собрала доказательную базу по отношению к настоятелю Кресто-Воздвиженского кафедрального собора в Ужгороде отцу Сидору, который причастен к разжиганию религиозной ненависти.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в декабре прошлого года настоятель храма неоднократно публично оскорблял религиозные чувства украинцев, изъявивших желание праздновать Рождество 25 декабря.

"Сотрудники СБУ задокументировали более 7 эпизодов, когда священник унижал религиозные чувства граждан других конфессий и пытался сформировать к ним враждебные настроения", - отмечают правоохранители.

Кроме того, инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила преступные действия настоятеля храма.

"На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений и по другим признакам)", - подчеркивают в СБУ.

В ведомстве добавляют, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

"Отмечаем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины", - напомнили в СБУ.

Ранее СБУ собрала безоговорочные доказательства вины руководителя Черкасской епархии УПЦ (МП) в разжигании межконфессиональной розни.

Кроме того, СБУ задержала настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) в Шосткинском районе Сумской области, негласно сотрудничавшего с ФСБ.