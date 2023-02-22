В Киеве задержали прокремлевского блоггера: скрывался в монастыре УПЦ (МП)

Служба безопасности задержала в Киеве еще одного вражеского пропагандиста, публично оправдывающего российскую вооруженную агрессию против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что приспешником врага является столичный блоггер, основатель так называемого "русского клуба", занимавшийся подготовкой "заказных" публикаций для подсанкционных информагентств страны-агрессора.

Среди них – "русская народная линия" и "одна семья".

В своих колонках называл "закономерным" захват Крыма и части восточных регионов Украины, а также популяризировал террористические организации "Л/ДНР".

В августе прошлого года ему заочно сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

При этом злоумышленник пытался скрываться от правосудия на территории Свято-Благовещенского мужского монастыря УПЦ (МП).

Впрочем, сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"По данным следствия, провокационные материалы и публичные выступления вражеского блоггера активно использовали российские спецслужбы для проведения информационных диверсий против Украины", – отметили правоохранители.

За каждую "порцию" деструктивного контента изменник получал от агрессора денежное вознаграждение.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Имя блоггера в СБУ не называют, но на фото, публикуемые прессслужбой, изображен Дмитрий Скворцов.

Он в 2012 году стал одним из основателей нескольких пропагандистских организаций "Русский Клуб", "Народный собор" и политического клуба "Альтернатива". Основой риторики статей и заседаний этих организаций является возвращение в подчинение Российской Федерации и расформирование украинской церкви как искусственного и временного объединения.

Ранее Служба безопасности собрала исчерпывающую доказательную базу на прокремлевскую пропагандистку Диану Панченко, публично оправдывающую российскую вооруженную агрессию против Украины. Панченко работала на подсанкционных телеканалах подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука, где распространяла антиукраинские нарративы Москвы.