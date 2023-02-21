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СБУ "расколола" сотрудника белорусского КГБ, воевавшего на стороне оккупантов
Служба безопасности собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы, который в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что в рядах оккупационной группировки гражданин Беларуси активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.
Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
Украинские защитники захватили вражеского приспешника в плен во время одного из боев Донецкой области в сентябре прошлого года.
Задержанный сразу пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе.
Однако сотрудники военной контрразведки СБУ "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах.
По материалам Службы безопасности суд назначил ему 10 лет заключения.
Как свидетельствуют материалы следствия, преступником является житель Минской области, которого в декабре 2020 года взяли в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность "разведчика".
"После начала полномасштабного вторжения он получил задачу на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного. Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российского ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб, затем его перебросили в состав оккупационной группировки на восточный фронт", - сообщили в СБУ.
На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество).
Ранее в СБУ сообщали, что задержан гражданин республики Беларусь, который приехал убивать украинцев в составе российской частной компании "Редут".
Тогда он был ранен и находился в украинском плену, куда попал во время контрнаступления ВСУ на Донецком направлении.