СБУ "расколола" сотрудника белорусского КГБ, воевавшего на стороне оккупантов

Служба безопасности собрала доказательную базу на представителя белорусской спецслужбы, который в составе российской частной военной компании "Редут" пошел воевать против Украины.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в рядах оккупационной группировки гражданин Беларуси активно участвовал в боевых действиях против Сил обороны Украины на Харьковском и Краматорском направлениях.

Среди его основных задач был сбор разведданных об образцах иностранного вооружения, поступающих подразделениям ВСУ от западных партнеров.

Кроме того, он пытался разведать планы возможного участия российских ЧВК в попытках отстранения от власти действующего режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Украинские защитники захватили вражеского приспешника в плен во время одного из боев Донецкой области в сентябре прошлого года.

Задержанный сразу пытался выдать себя за "рядового" боевика и тем самым хотел скрыть свою принадлежность к белорусской спецслужбе.

Однако сотрудники военной контрразведки СБУ "раскололи" злоумышленника и получили от него информацию о поставленных задачах.

По материалам Службы безопасности суд назначил ему 10 лет заключения.

Как свидетельствуют материалы следствия, преступником является житель Минской области, которого в декабре 2020 года взяли в состав 2-го антитеррористического отдела КГБ на должность "разведчика".

"После начала полномасштабного вторжения он получил задачу на проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По легенде он должен был действовать под видом иностранного наемника, а собранную развединформацию передавать в Минск через связного. Для этого летом прошлого года прибыл в тренировочный лагерь российского ЧВК, где прошел оперативно-боевую подготовку под руководством кадровых сотрудников российских спецслужб, затем его перебросили в состав оккупационной группировки на восточный фронт", - сообщили в СБУ.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество).

Ранее в СБУ сообщали, что задержан гражданин республики Беларусь, который приехал убивать украинцев в составе российской частной компании "Редут".

Тогда он был ранен и находился в украинском плену, куда попал во время контрнаступления ВСУ на Донецком направлении.