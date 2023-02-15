В Николаевской области задержали агента ФСБ: "сливал" врагу разведданные

Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ в ходе контрдиверсионных мер на юге Украины. Злоумышленником оказался житель поселка Врадиевка Николаевской области.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что российская спецслужба привлекла злоумышленника к негласному сотрудничеству через соцсеть "Вконтакте".

По указанию оккупантов он собирал разведданные о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона.

В первую очередь врага интересовали точные координаты украинских войск и укрепрайонов в областном центре.

Кроме того, предатель передавал захватчикам информацию о расположении критической инфраструктуры и ее техническом состоянии.

"Разведанные потребовались российским оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским объектам", - отмечают в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника на попытке передачи закрытых сведений в РФ.

"Установлено, что фигурант был завербован ФСБ после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения агрессора попал из-за своей деструктивной активности в российской соцсети, где выступал в поддержку кремлевского режима и оправдывал военные преступления рашистов", - подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, он находился на постоянной связи с блоггером, проживающим в России и работающим на ФСБ.

Именно через него он передавал разведданные русским захватчикам.

Для этого создавал в Google Maps картографические материалы, где метками обозначал украинские объекты и отправлял их "связному" через анонимные мессенджеры.

Во время обысков по местам нахождения задержанного правоохранители обнаружили компьютерную технику и смартфоны с поличным с перепиской с представителем страны-агрессора.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее сотрудники СБУ во время контрдиверсионных мероприятий в Донецкой области задержали вражеского приспешника. Злоумышленником оказался житель Славянска, который осенью прошлого года начал добровольно работать на спецслужбу страны-агрессора