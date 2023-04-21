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Апелляционный суд оставил митрополита УПЦ (МП) Павла под домашним арестом

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Петр Лебедь. Фото: УПЦ

Апелляционный суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов митрополита УПЦ (МП), экс-наместника Киево-Печерской Лавры Павла (Петра Лебедя) на смену меры пресечения. Он остается под круглосуточным домашним арестом.

Об этом сообщает "Укринформ" из зала суда.

Постановление Шевченковского райсуда города Киева о применении меры пресечения отменили, но приняли фактически аналогичную.

"Постановить новое решение, которым ходатайство следователя о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста относительно Лебедя Павла Дмитриевича удовлетворить частично. Применить к подозреваемому меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом оставлять место жительства", – объявила председательствующая коллегии судей Татьяна Росик.

Суд возложил на Павла ряд обязанностей:

  1. Не оставлять место жительства в селе Вороньков Киевской области;
  2. Прибывать к следователю;
  3. Сообщать об изменении места проживания;
  4. Воздержаться от общения со свидетелями;
  5. Сдать паспорта для выезда за границу;
  6. Носить электронное средство контроля.

После объявления постановления Лебедь раздал судьям и прокурорам, как он отметил, "украшенные им собственноручно пасхальные декоративные яйца".

"Я принимаю все как волю Божью и абсолютно ничего не имею против", - сказал он, комментируя решение апелляционного суда.

Напомним, Павел Лебель получил подозрение по итогам обысков, проведенных СБУ. По данным источников УП, подозрения вручены по статьям 161 УКУ "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" и 436 "Пропаганда войны".

Автор:
Вита Молодан