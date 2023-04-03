Священнику Лавры, повредившему технику журналистов, сообщили о подозрении

Полиция Киева сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ МП, повредившему технику съемочной группы СМИ на территории Киево-Печерской лавры. Об этом заявила Полиция Киева на странице Facebook.

Представители полиции сообщили 41-летнему мужчине о подозрении в совершении преступления. Статья Уголовного Кодекса Украины – препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (по ч. 1 ст. 171).

«Инцидент произошел 30 марта на территории Киево-Печерской лавры. Во время съемки сюжета один из священнослужителей повредил оборудование оператора. Сотрудники Печерского управления полиции с помощью аналитиков столичного главка задокументировали это событие и начали досудебное расследование. Установлено, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и сломал крепеж на камере”, - говорится в сообщении.

Священнослужителю грозит штраф до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет.

Инцидент произошел, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству.

Фото: Полиция Киева

Напомним, 1 апреля 2023 года суд отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца с ношением электронного браслета. Ранее в субботу Служба безопасности Украины сообщила Павлу (в миру - Петру Лебедю) о подозрении по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса. Ему инкриминируют разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной злости РФ.

30 марта 2023 года Кабмин упразднил решение о передаче имущества Киево-Печерской лавры УПЦ МП, принятое в 2013 году.