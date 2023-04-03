В Лавре незаконно находятся неизвестные люди – Ткаченко

Министр культуры заявил, что на территории Киево-Печерской лавры есть гражданские, пребывание которых вызывает вопросы.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на Александра Ткаченко в эфире телемарафона.

"Нам известно, что священнослужители, монахи и некоторые семинаристы остаются, но также там есть некоторые гражданские, характер и законность пребывания которых на этой территории у меня вызывают вопросы. На территории Лавры есть целый производственный цех (производство мебели и свеч). Это могут быть быть работники этих предприятий. Равно как и неизвестные нам люди, которые прибывали туда последние 2-3 дня", - сказал Ткаченко.

Комиссия Минкульта должна снова попытаться зайти в Лавру и начать инвентаризацию, чтобы вернуть государству управление нижней Лаврой. Если сторонники УПЦ МП не будут препятствовать работе комиссии, то инвентаризация завершится через 2-3 дня.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева избрал митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Украинской православной церкви и руководителю Киево-Печерской лавры в ее составе Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток с ношением электронного браслета.