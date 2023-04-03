В Лаврі незаконно перебувають невідомі люди - Ткаченко

Міністр культури заявив, що на території Києво-Печерської лаври є цивільні, перебування яких визиває питання.

Про це пише "Українська правда" із посиланням на Олександра Ткаченка в ефірі телемарафону.

"Нам відомо, що священнослужителі, монахи і деякі семінаристи залишаються, але так само там є деякі цивільні, характер і законність перебування яких на цій території у мене викликає питання. На території Лаври є цілий виробничий цех (виробництво меблів і свічок). Це можуть бути працівники цих підприємств. Так само як і невідомі нам люди, які прибували туди останні 2-3 дні", - сказав Ткаченко.

Комісія Мінкульту має знову спробувати прибути в Лавру і розпочати інвентаризацію, щоб повернути державі управління нижньою Лаврою. Якщо прихильники УПЦ МП не будуть перешкоджати роботі комісії, то інвентаризація завершиться за 2-3 дні.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва обрав митрополиту Вишгородському і Чорнобильському Української православної церкви та керівнику Києво-Печерської лаври в її складі Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб з носінням електронного браслету.