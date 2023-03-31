Скандал навколо Лаври. Нацзаповідник звернувся до суду через дії УПЦ МП

Комісія з приймання-передачі державного майна Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" 31 березня знову не змогла розпочати свою роботу через перешкоджання з боку УПЦ МП, тому заповідник звернувся до суду. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

За його словами, установа подала позов до Господарського суду Києва, щоб усунути численні перешкоди, які чинить УПЦ МП на шляху передачі майна Лаври державі.

"Відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном. Будемо вирішувати ситуацію в законний спосіб", – зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав із 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

30 березня ЗМІ повідомили, що представники УПЦ МП заблокували роботу комісії на території Києво-Печерської лаври, яка мала розпочати процес передачі майна заповідника державі. Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що у звʼязку з цим було подано заяву в поліцію.

Своєю чергою Господарський суд Києва відмовив УПЦ МП у проханні заборонити виселяти її представників із Києво-Печерської лаври до розгляду позову проти нацзаповідника по суті.

31 березня комісію знову не пустили на територію монастиря.