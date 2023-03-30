Перешкоджання комісії Мінкульту в Лаврі: Ткаченко повідомив про подачу заяви в поліцію

Комісія з приймання-передачі державного майна Нацзаповідника "Києво-Печерська лавра" не змогла розпочати свою діяльність 30 березня. За фактом перешкоджань роботі подано заяву в поліцію. Про це повідомив міністр культури України Олександр Ткаченко.

За його словами, представники монастиря, які входять до складу комісії, не змогли пояснити, в кого ключі від будівлі, яку планувалося перевірити. Крім того, численні невідомі особи перешкоджали потраплянню членів комісії всередину будівлі.

Ткаченко зауважив, що 31 березня комісія продовжить свою роботу.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав з 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ МП. Церква оскаржила це рішення в суді, а її представники відмовилися покидати Лавру.

30 березня ЗМІ повідомили, що представники УПЦ МП заблокували роботу комісії Мінкульту на території Києво-Печерської лаври, яка мала розпочати процес передачі майна заповідника державі.

При цьому митрополит Павло заявив, що комісію Мінкульту не допустять на територію Лаври.

А під час спілкування з журналістами він пригрозив їм розбиттям техніки та штовхнув кореспондентку одного з телеканалів.