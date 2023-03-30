Представники УПЦ МП блокують роботу комісії Мінкульту на території Києво-Печерської лаври: що відбувається (ВІДЕО)

Представники УПЦ МП блокують перший день роботи комісії Мінкульту на території Києво-Печерської лаври, яка мала розпочатися процес передачі майна заповідника державі.

Про це повідомляє агентство УНІАН.

Як відомо, 30 березня священики УПЦ МП проводили у лаврі богослужіння. У цей час туди прибула комісія з оцінки залишеного УПЦ МП держмайна.

Представниця комісії заявила, що двері до храму зачинені.

"Будемо робити зовнішнє обстеження, складати акти у рамках закону. У нас три місяці на цю діяльність, але сьогодні перший день. Я так розумію, так нас "благословляють", - розповіла директорка департаменту культурної спадщини Мінкульту Мар'яна Томин.

Всього сьогодні комісія повинна обстежити дві будівлі на території комплексу.

В свою чергу митрополит Павло заявив, що комісію Мінкульту не допустять на територію Лаври.

Також ЗМІ помітили на території лаври кортеж Онуфрія.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвав з 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ. Церква 23 березня оскаржила це рішення в суді. Відомо, що в останні дні з лаври вивозилося майно. Представники влади наполягають на необхідності братії покинути територію комплексу і висловлюють впевненість, що це відбудеться мирно і спокійно, однак неоднозначна позиція представників самої церкви не дозволяє наразі стверджувати про такі наміри останніх.

В свою чергу, на Києво-Печерську лавру, а також і на Почаївську лавру, теж орендовану УПЦ, наразі претендує Православна церква України, утворена в січні 2019 року з розпущених УПЦ Київського патріархату, УАПЦ і деяких громад УПЦ, яка в свою чергу має права широкої автономії у складі Руської православної церкви.

РПЦ, а з нею і УПЦ не визнають канонічності ПЦУ, оскільки не визнають рішення Константинопольського патріархату про скасування переходу в 1686 році Київської митрополії під юрисдикцію Московського патріархату, і відповідно, оголошення України канонічною територією Константинопольської ПЦ з подальшим даруванням нею новоствореній ПЦУ томосу про автокефалію.

В свою чергу, ПЦУ не визнає Україну як канонічну територію УПЦ у складі РПЦ, тобто фактично відмовляє тій у праві на існування. Українська влада ж, публічно підтримуючи ПЦУ, прямих дій щодо делегітимізации УПЦ наразі не вчиняє.

В травні 2022 року ПЦУ утворила у своєму складі власний монастир, що має розташуватися в Києво-Печерській лаврі, а 1 грудня було зареєстровано його статут. Втім, влада поки не надала ПЦУ права користуватися приміщеннями лаври, до чого її продовжує закликати очільник церкви Епіфаній.

29 березня було оголошено, що виконуючим обов'язки керівника лаври у складі ПЦУ буде архімандрит Авраамій, який вирішив перейти до цієї структури з УПЦ через незадоволення позицією останньої щодо нерозірвання всіх відносин підлеглості з Московським патріархатом та через своє бажання залишитися у лаврі попри все. Предстоятель УПЦ Онуфрій через це заборонив йому служіння.