ПЦУ призначила свого керівника Києво-Печерської лаври: ним став "перебіжчик"

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній благословив архімандрита Авраамія (Лотиша), що входив до духовного собору Свято-Успенської Києво-Печерської лаври Української православної церкви, на виконання обов’язків намісника лаври у складі ПЦУ. Як ідеться в повідомленні останньої, це було здійснено на прохання самого Авраамія.

"Як член духовного собору лаври я віддавна відчув особливу відповідальність за долю нашого з вами спільного дому, уділу Богородиці та обителі преподобних отців. В молитві та роздумах я провів чимало часу. І совість моя, і мій обов’язок лаврського постриженика спонукають мене залишитися в місці, де я складав обітниці перед Богом", - заявив він.

За словами Авраамія, до такого рішення його підхтовхнула неоднозначна позиція керівництва УПЦ щодо необхідності розірвання підлеглості Московському патріархату, яка, на його думку, і призвела до нинішнього ставлення до неї з боку української держави.

"Протягом останнього часу, особливо в ці місяці й тижні, всі ми відчули біль та розпач через події, які відбуваються з нашою обителлю. Нас дотепер намагаються переконати, що єдиною причиною цих подій є ставлення держави. Однак слід чесно визнати – наш дотеперішній намісник і священноначаліє в особі митрополита і Синоду крок за кроком формували сумну ситуацію, в якій ми опинилися", - каже він.

Клірик, що лише в грудні 2021 отримав сан архімандрита, а до цього був в лаврі різничим, заявив, що замість діалогу керівництва зі священниками мали місце "закритість і погрози, розпалювання ворожнечі та протистояння".

"Замість усвідомлення необхідності правдиво, щиро і остаточно розірвати підлеглість Москві, що веде проти нас війну – туманні та половинчасті рішення і заяви, які кожен тлумачить як бажає. Замість пошуків шляхів єднання православних і примирення – розпалювання ворожнечі та протистояння", - зазначив Авраамій.

При цьому він заявив, що вбачає у тому, що відбувається, "дію промислу Божого і спонукання для всіх нас визнати нову канонічну реальність" існування в Україні помісної православної церкви в особі ПЦУ, до якої і закликав переходити братію, аби залишитися у лаврі.

"На мене недостойного священноархімандрит [Епіфаній] поклав обов’язок намісника лаври. Я усвідомлюю, що приймаю не славу, а терновий вінець і важкий хрест. Але заради смирення і спасіння душі прийшов я сюди, і тому не тікаю від хреста, а з упованням на милість Божу, заступництво Богородиці та молитви отців печерських приймаю його", - прокоментував Авраамій.

Нагадаємо, що національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розірвало з 29 березня договір оренди з діючим монастирем у складі УПЦ, через що його братія має покинути територію комплексу. Церква 23 березня оскаржила це рішення в суді.

В свою чергу ПЦУ ще в травні 2022 року утворила у своєму складі власний монастир, що має розташуватися в Києво-Печерській лаврі, а 1 грудня було зареєстровано його статут. Втім, влада поки не надала ПЦУ права користуватися приміщеннями лаври, до чого її продовжує закликати очільник церкви Епіфаній. Зазначимо також, що напередодні у структурі ПЦУ було утворено і Почаївську лавру.