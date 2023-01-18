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Епіфаній очікує, що уся Києво-Печерська лавра у майбутньому перейде до ПЦУ
В подальшому dtcm комплекс Києво-Печерської лаври перейде до Православної церкви України (ПЦУ) мирним шляхом. Таку думку висловив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Майбутнє Києво-Печерської лаври - повністю бути в Православній церкві України. Спочатку ми служитимемо на великі свята, а коли сформується клір лаври - коли до нас доєднається частина ченців з Нижньої лаври, тоді ми налагодимо повсякденні богослужіння. А вже в соборах, у центральному Успенському соборі, богослужіння звершуватимуться щонеділі", — заявив він.
Водночас УПЦ продовжує проповідувати у Нижній лаврі. Тому, констатує Епіфаній, певний період часу представники двох церков будуть співіснувати на території лаври. ПЦУ продовжить звершувати богослужіння у церквах Верхньої лаври, згодом планується підписання довгострокового договору.
В майбутньому в мирному порядку відбудеться об'єднання Нижньої та Верхньої лавр під егідою ПЦУ, прогнозує Епіфаній.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Багато було гарячих голів, які прагнули йти та забирати (Верхню лавру - Delo.ua). Але наша позиція була чіткою: ми хочемо йти дипломатичним шляхом. Ми побачимо, що з часом уся Києво-Печерська лавра буде українською", — додав він.
Нагадаємо, комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української православної церкви до держави завершила свою роботу 5 січня. Дві споруди повернули державі після того, як закінчився термін дії договору оренди з УПЦ (МП).
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній (ПЦУ) провів богослужіння на Різдво, 7 січня, вже в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.