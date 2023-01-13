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Біля Києво-Печерської лаври встановили сонячну електричну станцію
Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" (НЗКПЛ) у відповідь на своє звернення отримав від іноземних і українських партнерів генератори, а також сонячну електричну станцію для енергозабезпечення заповідника.
Про це повідомила пресслужба НЗКПЛ.
Уточнюється, що сонячну електричну станцію заповідник отримав завдяки співпраці з Українським центром мистецької допомоги (Україна – Німеччина).
За його сприяння 24 жовтня 2022 року між Національним заповідником "Києво-Печерська лавра", ТОВ "Науково-виробниче підприємство "ВОЛАНТІС" (Україна) та Німецько-українським товариством з економіки та науки було підписано договір про передачу, встановлення та налаштування сонячної електричної станції.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В результаті згодом на даху технічної будівлі НЗКПЛ встановили 194 сонячні панелі, з яких складається станція. Орієнтовно, завдяки роботі станції, у зимовий сонячний день економія електроенергії складатиме від 30 кВт на годину.
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