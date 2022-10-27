Війна в Україні прискорить перехід до "чистої енергії", – Міжнародне енергетичне агентство

Енергетична криза, що виникла у світі через вторгненням Росії в Україну, швидше за все, прискорить глобальний перехід від використання викопного палива до "чистої енергії", зокрема отриманої від вітрових- та сонячних станцій.

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Про це Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) повідомило у своєму щорічному World Energy Outlook.

Зазначається, що через війну в Україні деякі країни збільшили використання викопного палива, але це короткочасна тенденція.

"Останнім часом використання вугілля в електроенергетиці в багатьох країнах зросло у відповідь на високий попит, високі ціни на природний газ і занепокоєння енергетичною безпекою, але очікується, що це тимчасово", — йдеться у звіті.

МЕА прогнозує, що відновлювані джерела енергії домінуватимуть у світовому об’єднанні потужностями з часткою 75-80% в загальному обсязі усіх нових потужностей до 2050 року. В агентстві вважають, що домінуватимуть вітрова та сонячна фотоелектрична енергія.

"Частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії зросте з 28% у 2021 році до приблизно 50% до 2030 року та 80% до 2050 року. Невитрачене вугілля впаде до 3% у 2050 році. Додаткова потужність фотоелектричної енергії збільшиться зі 151 гігават (ГВт) у 2021 році до 370 ГВт у 2030 році, і майже 600 ГВт у 2050 році", — вважають експерти агентства.

Частка альтернативних джерел енергії в майбутньому. Інформаграфіка: МЕА

Водночас очікується, що світові інвестиції в чисту енергетику зростуть з 1,3 трлн доларів у 2022 році до понад 2 трлн доларів на рік до 2030 року, що є значним зрушенням, повідомляє агентство.

Експерти з енергетики вважають, поточна енергетична політика ставить світ на шлях досягнення піку викидів вуглекислого газу до 2025 року та потепління приблизно на 2,5°C до 2100 року порівняно з доіндустріальним рівнем. Це відповідає окремим прогнозам Організації Об’єднаних Націй, яка проаналізувала заявлені обіцянки країн боротися з викидами.

Також прогнозується, що глобальний попит на електроенергію зросте на 25-30% до 2030 року.

Нагадаємо, 18 травня Європейська комісія затвердила план щодо прискореної відмови від російських енергоносіїв REPowerEU. План передбачає прискорене впровадження відновлюваних джерел енергії для заміни викопного палива

На тлі цього, наприклад, у Швейцарії вдалося запустити амбітний проект із зберігання великої кількості енергії у вигляді "водяної батареї", для реалізації якого знадобилося 2 млрд євро та 14 років.

Крім того, іспанський виробник та постачальник електроенергії Iberdrola запустив найбільшу в Європі сонячну електростанцію на заході країни, оскільки країна нарощує виробництво відновлюваної енергії, щоб зменшити залежність від викопного палива.

Джерело фото: ua.depositphotos.com