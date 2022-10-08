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Австрія вирішила оскаржити в суді ЄС визнання "зеленими" газу та атомної енергетики
Австрія 7 жовтня подала в Європейський суд позов у зв'язку з включенням атомної генерації та газу до списку екологічно стійких видів економічної діяльності. Про це повідомляє австрійське видання ORF.
"Атомна енергетика та газ не є ні екологічними, ні стійкими. Тому, як було оголошено, ми подали позов до таксономічного регулювання Комісії ЄС. Термін для цього закінчується у понеділок(10 жовтня, - Delo.ua). Тоді ми оголосимо всі подробиці про це", - цитує видання австрійську міністерку охорони клімата Леонору Гевесслер.
У позові Австрія спирається на експертний висновок міжнародних експертів, згідно з яким атомна енергетика не є стійкою.
Австрія також вважає постанову, подану Комісією ЄС, юридично неправильною. Комісія ЄС не має повноважень приймати такі далекосяжні політичні рішення, стверджується. Австрія також посилається на процедурні помилки. Держави ЄС мали б занадто мало часу, щоб обговорити це.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, на початку липня Європейський парламент підтримав ініціативу Єврокомісії включити газову та атомну генерацію до списку екологічно стійких видів економічної діяльності.