Австрія вирішила оскаржити в суді ЄС визнання "зеленими" газу та атомної енергетики

Австрія 7 жовтня подала в Європейський суд позов у зв'язку з включенням атомної генерації та газу до списку екологічно стійких видів економічної діяльності. Про це повідомляє австрійське видання ORF.

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"Атомна енергетика та газ не є ні екологічними, ні стійкими. Тому, як було оголошено, ми подали позов до таксономічного регулювання Комісії ЄС. Термін для цього закінчується у понеділок(10 жовтня, - Delo.ua). Тоді ми оголосимо всі подробиці про це", - цитує видання австрійську міністерку охорони клімата Леонору Гевесслер.

У позові Австрія спирається на експертний висновок міжнародних експертів, згідно з яким атомна енергетика не є стійкою.

Австрія також вважає постанову, подану Комісією ЄС, юридично неправильною. Комісія ЄС не має повноважень приймати такі далекосяжні політичні рішення, стверджується. Австрія також посилається на процедурні помилки. Держави ЄС мали б занадто мало часу, щоб обговорити це.

Нагадаємо, на початку липня Європейський парламент підтримав ініціативу Єврокомісії включити газову та атомну генерацію до списку екологічно стійких видів економічної діяльності.