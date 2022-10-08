Австрия решила обжаловать в суде ЕС признание "зелеными" газа и атомной энергетики

Австрия 7 октября подала в Европейский суд иск в связи с включением атомной генерации и газа в список экологически устойчивых видов экономической деятельности. Об этом сообщает австрийское издание ORF.

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"Атомная энергетика и газ не являются ни экологическими, ни устойчивыми. Поэтому, как было объявлено, мы подали иск к таксономическому регулированию Комиссии ЕС. Срок для этого истекает в понедельник (10 октября, - Delo.ua). Тогда мы объявим все подробности о это", - цитирует издание австрийскую министерку охраны климата Леонору Гевесслера.

В иске Австрия опирается на экспертное заключение международных экспертов, согласно которому атомная энергетика не является устойчивой.

Австрия также считает постановление, поданное Комиссией ЕС, юридически неправильным. Комиссия ЕС не имеет полномочий принимать столь далеко идущие политические решения, утверждается. Австрия также ссылается на процедурные ошибки. У государств ЕС было бы слишком мало времени, чтобы обсудить это.

Напомним, в начале июля Европейский парламент поддержал инициативу Еврокомиссии включить газовую и атомную генерацию в список экологически устойчивых видов экономической деятельности.