Война в Украине ускорит переход к "чистой энергии", – Международное энергетическое агентство

Энергетический кризис, возникший в мире из-за вторжения России в Украину, скорее всего, ускорит глобальный переход от использования ископаемого топлива к "чистой энергии", в частности полученной от ветровых и солнечных станций.

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Об этом Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило в своем ежегодном World Energy Outlook.

Отмечается, что из-за войны в Украине некоторые страны увеличили использование ископаемого топлива, но это кратковременная тенденция.

"В последнее время использование угля в электроэнергетике во многих странах выросло в ответ на высокий спрос, высокие цены на природный газ и обеспокоенность энергетической безопасностью, но ожидается, что это временно", - говорится в отчете.

МЭА прогнозирует, что возобновляемые источники энергии будут доминировать в мировом объединении мощностями с долей 75-80% в общем объеме всех новых мощностей к 2050 году. В агентстве полагают, что будут доминировать ветровая и солнечная фотоэлектрическая энергия.

"Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии вырастет с 28% в 2021 году до примерно 50% к 2030 году и 80% к 2050 году. Неизрасходованный уголь упадет до 3% в 2050 году. Дополнительная мощность фотоэлектрической энергии1 в 2021 году до 370 ГВт в 2030 году и почти 600 ГВт в 2050 году», — считают эксперты агентства.

Доля альтернативных источников энергии в будущем. Информографика: МЭА

В то же время ожидается, что мировые инвестиции в чистую энергетику возрастут с 1,3 трлн долларов в 2022 году до более чем 2 трлн долларов в год до 2030 года, что является значительным сдвигом, сообщает агентство.

Эксперты по энергетике считают, что текущая энергетическая политика ставит мир на путь достижения пика выбросов углекислого газа к 2025 году и потепление примерно на 2,5°C к 2100 году по сравнению с доиндустриальным уровнем. Это соответствует отдельным прогнозам Организации Объединенных Наций, проанализировавшим заявленные обещания стран бороться с выбросами.

Также прогнозируется, что глобальный спрос на электроэнергию вырастет на 25-30% к 2030 году.

Напомним, 18 мая Европейская комиссия утвердила план по ускоренному отказу от российских энергоносителей REPowerEU. План предусматривает ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива

На этом фоне, например, в Швейцарии удалось запустить амбициозный проект по хранению большого количества энергии в виде "водяной батареи", для реализации которого понадобилось 2 млрд евро и 14 лет.

Кроме того, испанский производитель и поставщик электроэнергии Iberdrola запустил крупнейшую в Европе солнечную электростанцию на западе страны, поскольку страна наращивает производство возобновляемой энергии, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива.

Источник фото: ua.depositphotos.com