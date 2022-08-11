В Испании запустили крупнейшую в Европе солнечную электростанцию

Испанский производитель и поставщик электроэнергии Iberdrola запустил крупнейшую в Европе солнечную электростанцию на западе страны, поскольку страна наращивает производство возобновляемой энергии, чтобы снизить зависимость от ископаемого топлива.

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Об этом пишет Bloomberg.

Испанская электроэнергия торгуется почти в три раза выше пятилетнего сезонного среднего показателя, поскольку сокращение российского газа приводят к росту стоимости топлива.

Будучи одной из самых солнечных стран Европы, Испания делает ставку на то, что большая солнечная генерация снизит ее зависимость от нестабильных товарных рынков, одновременно способствуя очищению окружающей среды.

Завод в регионе Эстремадура, состоящий из примерно 1,5 миллиона солнечных панелей, будет производить электроэнергию, достаточную для обеспечения более 334 000 домов, говорится в заявлении Iberdrola. Он уже подключен к сети и будет постепенно наращивать производство, пока не заработает полностью в течение следующих четырех недель.

"Эта одна станция вряд ли повлияет на цены на электроэнергию. Но если Испания будет продолжать масштабировать возобновляемые источники энергии, чтобы достичь своих целей к 2030 году, цены на электроэнергию упадут", — сказал Кесавартиний Саваримутху, аналитик исследовательской компании BloombergNEF.

В краткосрочной перспективе соглашения Iberdrola о закупке электроэнергии с бизнес-клиентами, включая Danone SA, Bayer AG и PepsiCo Inc., помогут оградить их от колебаний рыночных цен.

К концу десятилетия Испания планирует получать почти три четверти своей электроэнергии из возобновляемых источников по сравнению с примерно 47% в прошлом году.

Напомним, на базе небольшой электростанции Ватаянкоски в западной части Финляндии 5 июля запустили первый в мире песочный аккумулятор. Он позволяет месяцами сохранять энергию солнца, ветра и других возобновляемых источников.