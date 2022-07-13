У Фінляндії створили пісочний акумулятор, який дозволить відмовитись від російського газу

На базі невеликої електростанції Ватаянкоскі у західній частині Фінляндії 5 липня запустили перший у світі пісочний акумулятор. Він дозволяє місяцями зберігати енергію сонця, вітру та інших відновлюваних джерел.

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Про це пише ВВС.

Група молодих інженерів у фінському місті Канкаанпяа завершила встановлення першого у світі пісочного акумулятора.

Усередині акумулятора знаходиться сто тонн дешевого будівельного піску, що заповнює басейн. Температура піску може досягати 500 градусів за Цельсієм — від нього нагрівається повітря, яке згодом циркулює всередині камери акумулятора за допомогою теплообмінника.

Для нагрівання води, що надходить до центрального опалення, використовують гаряче повітря з акумулятора. З цієї системи тепло подається до квартир, офісів, а також підігріває місцевий басейн.

Завдяки високій теплоємності піску країна зможе зберігати велику частку енергії, яка особливо важлива взимку — у період, коли попит та ціни на тепло значно зростають.

"Якщо в найхолодніший зимовий період електростанції зможуть працювати всього по кілька годин на день, то опалення буде коштувати дуже і дуже дорого. А от якщо ми отримаємо можливість зберігати цю енергію і при необхідності швидко перенаправляти її назад до мережі, то економія від такого сховища може бути величезною", - пояснила фахівець з енергетики та клімату Еліна Сеппянен.

Наразі вчені працюють над розширенням та доопрацюванням своєї технології. За словами багатьох інвесторів проекту, "все працює, як належить".

На даний момент більшість газу фінський уряд закуповує у країни-агресора Росії. Тому перехід енергетики на зелені рейки став особливо актуальним для Фінляндії на тлі енергетичного шантажу РФ. Кремль уже оголосив про повне припинення постачання енергоресурсу до країни.