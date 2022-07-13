В Финляндии создали песочный аккумулятор, который позволит отказаться от российского газа

На базе небольшой электростанции Ватаянкоски в западной части Финляндии 5 июля запустили первый в мире песочный аккумулятор. Он позволяет месяцами сохранять энергию солнца, ветра и других возобновляемых источников.

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Об этом пишет ВВС.

Группа молодых инженеров в финском городе Канкаанпяа завершила установку первого в мире песочного аккумулятора.

Внутри аккумулятора находится сто тонн дешевого строительного песка, который заполняет бассейн. Температура песка может доходить до 500 градусов по Цельсию — от него нагревается воздух, который впоследствии циркулирует внутри камеры аккумулятора при помощи теплообменника.

Для нагрева воды, поступающей в систему центрального отопления, используют горячий воздух из аккумулятора. Из этой системы тепло подается в квартиры, офисы, а также подогревает местный бассейн.

Благодаря высокой теплоемкости песка страна сможет сохранять большую долю энергии, которая особенно важна зимой — в период, когда спрос и цены на тепло значительно возрастают.

"Если в самый холодный зимний период электростанции смогут работать всего по несколько часов в день, то отопление будет стоить очень и очень дорого. А вот если мы получим возможность хранить эту энергию и при необходимости быстро перенаправлять ее обратно в сеть, то экономия от такого хранилища может быть огромной", — объяснила специалист по энергетике и климату Элина Сеппянен.

Сейчас ученые работают над расширением и доработкой своей технологии. По словам многих инвесторов проекта, "все работает, как положено".

В данный момент большая часть газа финское правительство закупает у страны-агрессора России. Поэтому переход энергетики "на зеленые рельсы" стал особенно актуальным для Финляндии на фоне энергетического шантажа РФ. Кремль уже объявил о полном прекращении поставок энергоресурса в страну.