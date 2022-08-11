В Іспанії запустили найбільшу в Європі сонячну електростанцію

Іспанський виробник та постачальник електроенергії Iberdrola запустив найбільшу в Європі сонячну електростанцію на заході країни, оскільки країна нарощує виробництво відновлюваної енергії, щоб зменшити залежність від викопного палива.

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Про це пише Bloomberg.

Іспанська електроенергія торгується майже втричі вище, ніж п’ятирічний сезонний середній показник, оскільки скорочення російського газу призводять до зростання вартості палива.

Будучи однією з найсонячніших країн Європи, Іспанія робить ставку на те, що більша сонячна генерація зменшить її залежність від нестабільних товарних ринків, одночасно сприяючи очищенню довкілля.

Завод у регіоні Естремадура, який складається з приблизно 1,5 мільйона сонячних панелей, вироблятиме електроенергію, достатню для забезпечення понад 334 000 будинків, йдеться в заяві Iberdrola . Він уже підключений до мережі та поступово нарощуватиме виробництво, доки не запрацює повністю протягом наступних чотирьох тижнів.

"Ця одна станція навряд чи матиме вплив на ціни на електроенергію. Але якщо Іспанія продовжуватиме масштабувати відновлювані джерела енергії, щоб досягти своїх цілей до 2030 року, ціни на електроенергію впадуть", — сказав Кесавартіній Саварімутху, аналітик дослідницької компанії BloombergNEF.

У короткостроковій перспективі угоди Iberdrola про закупівлю електроенергії з бізнес-клієнтами, включаючи Danone SA, Bayer AG і PepsiCo Inc., допоможуть захистити їх від коливань ринкових цін.

До кінця десятиліття Іспанія планує отримувати майже три чверті своєї електроенергії з відновлюваних джерел, порівняно з приблизно 47% минулого року.

Нагадаємо, на базі невеликої електростанції Ватаянкоскі у західній частині Фінляндії 5 липня запустили перший у світі пісочний акумулятор. Він дозволяє місяцями зберігати енергію сонця, вітру та інших відновлюваних джерел.