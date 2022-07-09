В Швейцарии заработала "водяная батарея" мощностью 20 млн кВт-ч

В Швейцарии удалось запустить амбициозный проект по хранению большого количества энергии в виде “водяной батареи”, для реализации которого потребовалось 2 млрд евро и 14 лет. Об этом пишет издание Techspot.

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Гидробатарея состоит из двух больших водоемов на разной высоте — в данном случае они расположены почти на 2000 футов под землей между плотинами Эмоссон и Вье-Эмоссон в Вале.

Избыточная энергия может быть использована для перекачки воды из нижнего бассейна в верхний бассейн. Когда потребность в энергии увеличивается, вода из верхнего бассейна может стекать обратно в нижний резервуар. Когда вода течет, она вращает турбины, которые вырабатывают электроэнергию.

Электростанция оснащена шестью насосными турбинами, которые могут генерировать 900 МВт электроэнергии. Объект был построен компанией Nant de Drance и способен хранить 20 миллионов кВт-ч электроэнергии, что должно помочь стабилизировать энергосистему Швейцарии.

Схема работы швейцарской гидробатареи

Напомним, 18 мая Европейская комиссия утвердила план по ускоренному отказу от российских энергоносителей REPowerEU. План предусматривает ускоренное внедрение возобновляемых источников энергии для замены ископаемого топлива