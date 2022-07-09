У Швейцарії запрацювала "водяна батарея" потужністю 20 млн кВт-год

У Швейцарії вдалося запустити амбітний проект із зберігання великої кількості енергії у вигляді "водяної батареї", для реалізації якого знадобилося 2 млрд євро та 14 років. Про це пише видання Techspot.

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Гідробараторея складається з двох великих водойм на різній висоті — в даному випадку вони розташовані майже на 2000 футів під землею між греблями Емоссон і В'є-Емоссон у Валі.

Надмірна енергія може бути використана для перекачування води з нижнього басейну у верхній басейн. Коли потреба енергії збільшується, вода з верхнього басейну може стікати назад у нижній резервуар. Коли вода тече, вона обертає турбіни, що виробляють електроенергію.

Електростанція оснащена шістьма насосними турбінами, які можуть генерувати 900 МВт електроенергії. Об'єкт був побудований компанією Nant de Drance та здатний зберігати 20 мільйонів кВт-год електроенергії, що має допомогти стабілізувати енергосистему Швейцарії.

Схема роботи швейцарської гідробатареї

Нагадаємо, 18 травня Європейська комісія затвердила план щодо прискореної відмови від російських енергоносіїв REPowerEU. План передбачає прискорене впровадження відновлюваних джерел енергії для заміни викопного палива