Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської лаври повернули в управління держави

Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української православної церкви до держави завершила свою роботу 5 січня. Дві споруди повернули державі після того, як закінчився термін дії договору оренди з УПЦ (МП).

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Про це повідомила пресслужба Мінкультури.

Комісія, в склад якої увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, Мінкультури, розпочала свою роботу 2 січня 2023 року. Вона займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Така робота забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу.

На останнє засідання комісії 5 січня не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Але, як запевнили в Мінкультури, відмова від такого підписання не є перешкодою для повернення державного майна. Відсутність митрополита запротокольовано членами комісії.

Акт, що підписаний з боку заповідника, направили іншій стороні на ознайомлення.

"Свято-Успенська Києво-Печерська лавра з 1990 року входить до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Трапезна церква є пам’яткою архітектури національного значення, відтак дуже важливо дотримуватися процедури охорони та збереження пам’яток культурної спадщини. Українська святиня має служити всьому українському народові, цього принципу ми будемо притримуватися і надалі. Дякую членам комісії за швидку та ефективну роботу в інтересах держави", — прокоментував міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Православної церкви України. Зазначимо, що митрополит Київський і всієї України Епіфаній проведе богослужіння на Різдво, 7 січня, вже в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври.