Возле Киево-Печерской лавры установили солнечную электростанцию

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" (НЗКПЧ) в ответ на свое обращение получил от иностранных и украинских партнеров генераторы, а также солнечную электрическую станцию для энергообеспечения заповедника.

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Об этом сообщила пресс-служба НЗКПЧ.

Уточняется, что солнечную электрическую станцию заповедник получил благодаря сотрудничеству с Украинским центром помощи (Украина – Германия).

При его содействии 24 октября 2022 между Национальным заповедником "Киево-Печерская лавра", ООО "Научно-производственное предприятие "ВОЛАНТИС" (Украина) и Немецко-украинским обществом по экономике и науке был подписан договор о передаче, установке и настройке солнечной электрической станции.

В результате впоследствии на крыше технического здания НЗКПЧ установили 194 солнечных панели, из которых состоит станция. Ориентировочно благодаря работе станции в зимний солнечный день экономия электроэнергии будет составлять от 30 кВт в час.

Напомним, комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви в государство завершила свою работу 5 января. Два сооружения вернули государству после того, как истек срок действия договора аренды с УПЦ (МП).

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний (ВЦУ) провел богослужение на Рождество, 7 января, уже в Успенском соборе Киево-Печерской Лавры.