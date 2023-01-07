Историческое событие: Глава ПЦУ Епифаний провел рождественскую службу в Киево-Печерской лавре

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний впервые провел рождественскую службу в главном храме Киево-Печерской Лавры – в Успенском соборе.

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Трансляция богослужения ведется на Facebook-странице Православной церкви Украины.

"Историческое для украинского народа событие: впервые за несколько веков наша Церковь как правопреемница древней Киевской Митрополии проводит богослужения в главном храме Киево-Печерской Лавры – в Успенском соборе. Слава Богу за все. Делимся радостью праздника Рождества Христова, приобщайтесь к всеукраинской молитве за победу над агрессором и справедливый мир", - говорится в сообщении пресс-службы церкви.

Напомним, ранее богослужение в Киево-Печерской Лавре проводила только УПЦ московского патриархата.

Напомним, 1 декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Православной церкви Украины.

Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской православной церкви в государство завершила свою работу 5 января. Два сооружения вернули государству после того, как истек срок действия договора аренды с УПЦ (МП).