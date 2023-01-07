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Історична подія: Голова ПЦУ Епіфаній провів різдвяну службу в Києво-Печерській лаврі
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вперше провів різдвяну службу в головному храмі Києво-Печерської Лаври – в Успенському соборі.
Трансляція богослужіння ведеться на Facebook-сторінці Православної церкви України.
"Історична для українського народу подія: вперше за кілька століть наша Церква як правонаступниця давньої Київської Митрополії проводить богослужіння в головному храмі Києво-Печерської Лаври – в Успенському соборі. Слава Богу за все. Ділімося радістю свята Різдва Христового, долучайтеся до всеукраїнської молитви за перемогу над агресором і справедливий мир", - йдеться в повідомленні пресслужби церкви.
Зазначимо, раніше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проводила лише УПЦ московського патріархату.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Православної церкви України.
Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української православної церкви до держави завершила свою роботу 5 січня. Дві споруди повернули державі після того, як закінчився термін дії договору оренди з УПЦ (МП).