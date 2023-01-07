Відповідальна країна Відповідальна країна
Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Суспільство
Дата публікації

Історична подія: Голова ПЦУ Епіфаній провів різдвяну службу в Києво-Печерській лаврі

Історична подія: Голова ПЦУ Епіфаній провів різдвяну службу в Києво-Печерській лаврі

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній вперше провів різдвяну службу в головному храмі Києво-Печерської Лаври – в Успенському соборі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Трансляція богослужіння ведеться на Facebook-сторінці Православної церкви України.

"Історична для українського народу подія: вперше за кілька століть наша Церква як правонаступниця давньої Київської Митрополії проводить богослужіння в головному храмі Києво-Печерської Лаври – в Успенському соборі. Слава Богу за все. Ділімося радістю свята Різдва Христового, долучайтеся до всеукраїнської молитви за перемогу над агресором і справедливий мир", - йдеться в повідомленні пресслужби церкви.

Зазначимо, раніше богослужіння у Києво-Печерській Лаврі проводила лише УПЦ московського патріархату.

Нагадаємо, 1 грудня 2022 року було зареєстровано статут Свято-Успенської Києво-Печерської лаври (чоловічого монастиря) Православної церкви України.

Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української православної церкви до держави завершила свою роботу 5 січня. Дві споруди повернули державі після того, як закінчився термін дії договору оренди з УПЦ (МП).

Автор:
Ніна Комащенко