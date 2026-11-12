Росія подвоїла експорт дизелю після зняття санкцій Трампом, але США не отримали жодної партії

Рішення президента США Дональда Трампа скасувати паливні санкції проти Москви дало змогу Росії подвоїти експорт дизельного пального в жовтні. Проте жодна з партій, відправлених у межах цих домовленостей, так і не дісталася американського ринку.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

За даними аналітичної компанії Kpler, у жовтні Росія відвантажувала 271 тисячу барелів дизелю на добу проти 135 тисяч барелів у вересні (консалтингова група Energy Aspects оцінює зростання зі 120 тис. до 260 тис. барелів на добу).

Такий стрибок став можливим після тиску Вашингтона на Київ щодо припинення атак по російських нафтопереробних заводах і оголошення Трампом 9 жовтня угоди з очільником Кремля Володимиром Путіним про негайне нарощування поставок пального на американський та світовий ринки.

Попри наміри Білого дому, російський дизель так і не потрапив до США через протидію прихильників України. Натомість поставки зросли до Бразилії, Туреччини та інших країн. Представник адміністрації США у коментарі виданню заявив, що збільшення пропозиції на світовому ринку все одно допоможе знизити ціни для американців.

Водночас щонайменше два танкери, які прямували до Сполучених Штатів, за останні тижні змінили курс. Біля східного узбережжя США досі залишається лише одне судно з російським дизелем — Agioi Fanendes, яке чекає на покупця (за даними Білого дому, переговори з власником вантажу тривають).

Додатковий тиск чинить місцева влада, адже цього місяця губернаторка штату Нью-Джерсі Мікі Шеррілл попередила операторів портів і терміналів регіону (через які проходять вантажі для гавані Нью-Йорка) про суворі штрафи у разі приймання танкерів із російським пальним. Сама угода Трампа з Путіним викликала обурення серед демократів і частини республіканців у Конгресі, які назвали її потенційно незаконною та вимагають скасування.

Чому зростання експорту буде короткочасним

Галузеві аналітики прогнозують, що ефект від жовтневого сплеску швидко зійде нанівець. Як зазначає керівник відділу геополітики Energy Aspects Річард Бронз, навіть попри подвоєння, жовтневий показник у 260 тис. барелів на добу значно поступається середньому п'ятирічному рівню для цього місяця (близько 700 тис. барелів).

Після двотижневої паузи Україна 30 жовтня відновила удари по російських НПЗ. На цьому тлі віцепрем'єр РФ Олександр Новак повідомив про продовження заборони на експорт дизелю до кінця січня (хоча й із певними винятками).

За оцінкою аналітика Kpler Суміта Рітолії, Росія змушена зосередитися на забезпеченні внутрішнього ринку, де вже виник дефіцит бензину і запроваджено його нормування, а переробка нафти залишається обмеженою на рівні близько 4 млн барелів на добу через постійні атаки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дизельна угода Трампа з Путіним зазнає краху, а танкери, які прямували до США, змінили курс. Два з трьох нафтових танкерів із російським пальним, що йшли до американських портів, змінили маршрут, поставивши під загрозу домовленості між Білим домом і Кремлем щодо імпорту палива.