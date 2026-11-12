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Україна зіткнулася з дефіцитом автогазу: імпорт у жовтні впав на 23%

LPG, цистерна
У жовтні імпорт автогазу в Україну скоротився до 63 тис. тонн / Фото: nstktrading

У жовтні Україна імпортувала 63 тис. тонн скрапленого газу — на 9% менше, ніж у вересні, і на 23% менше, ніж за аналогічний місяць минулого року. Через затримки на кордоні, проблеми з постачанням через Дунай та скорочення пропозиції в Європі на ринку виник дефіцит пального.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Загалом за січень-жовтень імпорт LPG становив 632 тис. тонн — на 6% менше, ніж за той самий період 2025 року.

Чому виник дефіцит

Однією з причин нестачі стали затримки на західному кордоні: доставка газу розтягувалася на тиждень і більше. Додатково вплинуло тривале закриття Сулінського каналу в Румунії. За перші 18 днів жовтня він працював лише дев'ять днів.

"Дефіцит став результатом одночасного впливу кількох факторів: атак на інфраструктуру і низьких темпів імпорту наприкінці вересня ... та скорочення постачань у жовтні через тривале закриття Суліни і черги на західному кордоні", — повідомили в одній із великих компаній.

У другій половині місяця ситуацію ускладнило скорочення пропозиції газу в Європі та зростання цін. Зокрема, бутан у портах ARA подорожчав до понад $1100 за тонну. На півдні України знайти вільні обсяги цього пального було складно.

Звідки надходив газ

Постачання через південний напрямок скоротилися на 17% за місяць і на 30% за рік — до 46 тис. тонн. Імпорт із Румунії впав на 30%, до 29 тис. тонн.

На західному напрямку найбільше газу вперше надійшло з Латвії — майже 5 тис. тонн. Постачання з Литви скоротилися на 11%, до 4 тис. тонн, а з Польщі становили майже 5 тис. тонн.

Хто найбільше імпортував

Найбільшим імпортером у жовтні залишилася "БРСМ-Нафта" — 10 тис. тонн (+18% за місяць). Друге місце посіла "Надєжда" із 7 тис. тонн (+19%). Оператори терміналу "Еконоватіка" разом імпортували майже 7 тис. тонн.

Фото 2 — Україна зіткнулася з дефіцитом автогазу: імпорт у жовтні впав на 23%

На десять найбільших постачальників припало 75% імпорту проти 73% у вересні.

Чого чекати в листопаді

На думку аналітиків, У листопаді ситуацію має полегшити запровадження "зеленого укоридору" для газовозів на західному кордоні. Однак швидша доставка не обов'язково усуне дефіцит, оскільки пропозиція газу в Європі скорочується, а ціни зростають.

Листопадова формула Sonatrach зросла майже на $230 за тонну, а пропозиції на західному напрямку на початку місяця перевищили $1500 за тонну.

Нагадаємо, у жовтні середня роздрібна вартість автогазу зросла на 13,75 грн/л — до 57,66 грн/л, а станом на 6 листопада вона вже наблизилася до 60 грн/л. Ціни на АЗС можуть зрости ще більше через скорочення поставок на світовому ринку та ускладнення логістики.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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