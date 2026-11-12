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Украина столкнулась с дефицитом автогаза: импорт в октябре упал на 23%

LPG, цистерна
В октябре импорт автогаза в Украину сократился до 63 тыс. тонн/Фото: nstktrading

В октябре Украина импортировала 63 тыс. тонн сжиженного газа — на 9% меньше, чем в сентябре, и на 23% меньше, чем за аналогичный месяц в прошлом году. Из-за задержек на границе, проблем с поставкой через Дунай и сокращения предложения в Европе на рынке возник дефицит горючего.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

В целом за январь-октябрь импорт LPG составил 632 тыс. тонн — на 6% меньше, чем за тот же период 2025 года.

Почему возник дефицит

Одной из причин нехватки стали задержки на западной границе: доставка газа растягивалась на неделю и больше. Дополнительно оказало влияние длительное закрытие Сулинского канала в Румынии. За первые 18 дней октября он работал всего девять дней.

"Дефицит стал результатом одновременного влияния нескольких факторов: атак на инфраструктуру и низких темпов импорта в конце сентября... и сокращение поставок в октябре из-за длительного закрытия Сулины и очереди на западной границе", - сообщили в одной из крупных компаний.

Во второй половине месяца ситуацию усложнило сокращение предложения газа в Европе и рост цен. В частности, бутан в портах ARA подорожал свыше $1100 за тонну. На юге Украины найти свободные объемы топлива было сложно.

Откуда поступал газ

Поставки из-за южного направления сократились на 17% в месяц и на 30% в год — до 46 тыс. тонн. Импорт из Румынии упал на 30% до 29 тыс. тонн.

На западном направлении больше газа впервые поступило из Латвии — почти 5 тыс. тонн. Снабжение из Литвы сократилось на 11%, до 4 тыс. тонн, а из Польши составляло почти 5 тыс. тонн.

Кто больше всего импортировал

Крупнейшим импортером в октябре осталась "БРСМ-Нефть" - 10 тыс. тонн (+18% в месяц). Второе место заняла "Надежда" из 7 тыс. тонн (+19%). Операторы терминала "Эконоватика" вместе импортировали около 7 тыс. тонн.

Фото 2 — Украина столкнулась с дефицитом автогаза: импорт в октябре упал на 23%

На десять крупнейших поставщиков пришлось 75% импорта против 73% в сентябре.

Чего ждать в ноябре

По мнению аналитиков, в ноябре ситуацию должно облегчить введение "зеленого укоридора" для газовозов на западной границе. Однако более быстрая доставка не обязательно устранит дефицит, поскольку предложение газа в Европе сокращается, а цены растут.

Ноябрьская формула Sonatrach выросла почти на $230 за тонну, а предложения на западном направлении в начале месяца превысили $1500 за тонну.

Напомним, в октябре средняя розничная стоимость автогаза выросла на 13,75 грн/л до 57,66 грн/л, а по состоянию на 6 ноября она уже приблизилась к 60 грн/л. Цены на АЗС могут вырасти еще больше из-за сокращения поставок на мировом рынке и усложнения логистики.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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