Ціни на дизель у США зросли попри домовленості Трампа з Росією

Домовленості Дональда Трампа та Володимира Путіна про постачання російського дизельного пального до США поки не допомогли стримати ціни. Середня вартість галона дизеля 28 жовтня сягнула $6,35 проти $6,28 на початку місяця, коли президент США оголосив про угоду.

Як пише Dilo, про це інформує The Wall Street Journal.

Дизель у США продовжує дорожчати

За даними Американської автомобільної асоціації (AAA), 28 жовтня середня ціна галона дизельного пального у США становила $6,35. Для порівняння, 9 жовтня, коли Трамп оголосив про домовленість із Путіним, показник перебував на рівні $6,28 за галон.

Аналітики скептично оцінюють перспективи угоди та її здатність вплинути на ціни. Зокрема, Росія може не виконати обіцяні обсяги постачання через проблеми на нафтопереробних заводах після українських ударів та експортні обмеження.

Навіть у разі реалізації домовленостей обсяги поставок будуть відносно невеликими на тлі дефіциту дизельного пального на світовому ринку.

У жовтні планували постачати трохи більше ніж 100 тис. барелів російського дизеля на добу, а в листопаді очікується збільшення обсягу приблизно до 125 тис. барелів на добу. Водночас у 2025 році Росія експортувала близько 800 тис. барелів дизельного пального щодня.

Минулого тижня з російського порту Приморськ вийшов танкер із понад 300 тис. барелів дизеля. Спочатку судно мало прямувати до Нью-Йорка, однак згодом пункт призначення змінили на "за замовленням". Це означає, що підтвердженого порту розвантаження наразі немає.

За інформацією, наведеною в матеріалі, ще три танкери з російським дизельним пальним прямують до американських портів і мають прибути наступного тижня. Одне із суден внесене до санкційного списку Європейського Союзу.

Раніше міністр енергетики США Кріс Райт пояснював, що Вашингтон розглядає домовленість як можливість продемонструвати Москві економічні переваги завершення війни проти України.

У Конгресі США хочуть заблокувати постачання російського дизеля

Паралельно в Конгресі США намагаються зупинити реалізацію домовленостей між Трампом і Кремлем. До Палати представників внесли двопартійний законопроєкт, спрямований на блокування постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

Документ передбачає скасування винятків із санкцій, заборону інвестицій у російську енергетику та запровадження додаткових обмежень проти цього сектору.

Сенатор-демократ Річард Блюменталь заявив, що такі постачання є незаконними. Він також закликав судноплавні компанії відмовлятися від приймання танкерів із російським дизелем і розвертати їх.

Таким чином, домовленість про постачання російського пального стикається як із сумнівами щодо її впливу на американський ринок, так і з політичним опором у США.

Як писало Dіlo, напередодні проміжних виборів до Конгресу США, запланованих на 3 листопада, республіканці зіткнулися з ризиком втратити контроль над Конгресом на тлі зростання цін на пальне та невдоволення економічною політикою Дональда Трампа. Спроба президента стримати ціни завдяки домовленості з Володимиром Путіним про постачання російського дизеля поки не дала очікуваного результату. Водночас подорожчання пального, війна з Іраном і тарифна політика посилюють тиск на республіканців навіть у штатах, які традиційно підтримували партію.