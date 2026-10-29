Цены на дизель в США выросли, несмотря на договоренности Трампа с Россией

Договоренности Дональда Трампа и Владимира Путина о поставках российского дизельного горючего в США пока не помогли сдержать цены. Средняя стоимость галлона дизеля 28 октября составила $6,35 против $6,28 в начале месяца, когда президент США объявил о сделке.

Как пишет Dilo, об этом информирует The Wall Street Journal.

Дизель в США продолжает дорожать

По данным Американской автомобильной ассоциации (AAA), 28 октября средняя цена галлона дизельного горючего в США составила $6,35. Для сравнения, 9 октября, когда Трамп объявил о договоренности с Путиным, показатель находился на уровне 6,28 доллара за галлон.

Аналитики скептически оценивают перспективы сделки и ее способность повлиять на цены. В частности, Россия может не выполнить обещанные объемы поставок из-за проблем на нефтеперерабатывающих заводах после украинских ударов и экспортных ограничений.

Даже при реализации договоренностей объемы поставок будут относительно небольшими на фоне дефицита дизельного топлива на мировом рынке.

В октябре планировали поставлять чуть более 100 тыс. баррелей российского дизеля в сутки, а в ноябре ожидается увеличение объема примерно до 125 тыс. баррелей в сутки. В то же время, в 2025 году Россия экспортировала около 800 тыс. баррелей дизельного топлива ежедневно.

На прошлой неделе из российского порта Приморск вышел танкер из более чем 300 тыс. баррелей дизеля. Сначала судно должно было следовать в Нью-Йорк, однако впоследствии пункт назначения сменили на "по заказу". Это означает, что подтвержденного порта разгрузки пока нет.

По информации, приведенной в материале, еще три танкера с российским дизельным горючим направляются в американские порты и должны прибыть на следующей неделе. Одно из судов внесено в санкционный список Европейского Союза.

Ранее министр энергетики США Крис Райт объяснял, что Вашингтон рассматривает договоренность как возможность продемонстрировать Москве экономические преимущества завершения войны против Украины.

В Конгрессе США хотят заблокировать поставки российского дизеля

Параллельно в Конгрессе США пытаются остановить реализацию договоренностей между Трампом и Кремлем. В Палату представителей внесли двухпартийный законопроект, направленный на блокирование поставок российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Документ предусматривает отмену исключений из санкций, запрещение инвестиций в российскую энергетику и введение дополнительных ограничений против этого сектора.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил, что такие поставки незаконны. Он также призвал судоходные компании отказываться от приемки танкеров с российским дизелем и разворачивать их.

Таким образом, договоренность о поставках российского горючего сталкивается как с сомнениями по поводу ее влияния на американский рынок, так и с политическим сопротивлением в США.

Как писало Dilo, в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на 3 ноября, республиканцы столкнулись с риском потерять контроль над Конгрессом на фоне роста цен на горючее и недовольства экономической политикой Дональда Трампа. Попытка президента сдержать цены благодаря договоренности с Владимиром Путиным о поставках российского дизеля пока не принесла ожидаемого результата.

В то же время подорожание горючего, война с Ираном и тарифная политика усиливают давление на республиканцев даже в штатах, традиционно поддерживавших партию.