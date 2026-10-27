Дизель дорожает быстрее бензина: что происходит с ценами на топливо в Украине

За неделю с 20 по 27 октября стоимость дизельного горючего в Украине выросла на 1,70 грн/л и достигла 103,93 грн/л. Бензин подорожал на 25 коп./л до 90,05 грн/л. Рост импорта начал сдерживать оптовые цены, однако подорожание валют продолжает давить на стоимость горючего.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

На темпы поставок повлияло решение правительства ввести "зеленый коридор" для топливовозов.

Как изменились цены на АЗС

Увеличение предложения горючего снизило оптовые цены. В результате, разница между розничной и оптовой ценой дизеля стала положительной: розничная цена превысила оптовую на 1,23 грн/л, увеличившись за неделю на 3,82 грн/л. Для бензина разница сократилась до 2,04 грн/л – на 3,81 грн/л за неделю.

Самые высокие цены на дизель – по 108 грн/л – зафиксировали на АЗС SOCAR и Neftek. На втором месте оказались ОККО, WOG и Grand Petrol с 106,90 грн /л. В сети Chipo дизель стоил 106,82 грн/л.

Меньше 100 грн/л дизель продавали только три сети :

"Фактор" - 99,80 грн/л;

Mango - 99,90 грн/л;

"Кворум" - 99,98 грн/л.

Они не меняли цены в течение отчетной недели.

Средняя цена бензина на АЗС составила 90,05 грн/л. SOCAR подняла цену до 95,90 грн/л, а Neftek – до 92,50 грн/л. На 1 грн/л бензин подорожал в сетях Parallel и Marshal, на 2 грн/л – в Rodnik, до 88,99 грн/л.

Что будет с ценами дальше

За девять месяцев 2026 года средний спрэд между оптовыми и розничными ценами на бензин и дизель составил 4,90 грн/л. Для сравнения, в 2025 году он достиг 8,96 грн/л для бензина и 8,40 грн/л для дизеля. На сжиженный газ показатель, напротив, немного вырос — с 5,40 до 5,58 грн/л.

Аналитики отмечают, что при снижении оптовых цен может замедлить подорожание дизеля. В то же время, валютный курс создает дополнительное давление. По данным Минфина, в первой половине дня 27 октября доллар на межбанке стоил 45,64 грн, а евро - 50,82 грн. По предварительным расчетами, такой рост курса прибавляет к стоимости литра бензина около 70 коп., а дизеля - 1 грн.