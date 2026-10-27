Дизель дорожчає швидше за бензин: що відбувається з цінами на пальне в Україні

За тиждень з 20 по 27 жовтня вартість дизельного пального в Україні зросла на 1,70 грн/л і досягла 103,93 грн/л. Бензин подорожчав на 25 коп./л до 90,05 грн/л. Зростання імпорту почало стримувати гуртові ціни, однак подорожчання валют продовжує тиснути на вартість пального.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

На темпи постачань вплинуло рішення уряду запровадити "зелений коридор" для паливовозів.

Як змінилися ціни на АЗС

Збільшення пропозиції пального знизило гуртові ціни. У результаті різниця між роздрібною та гуртовою ціною дизеля стала позитивною: роздрібна ціна перевищила гуртову на 1,23 грн/л, збільшившись за тиждень на 3,82 грн/л. Для бензину різниця скоротилася до 2,04 грн/л — на 3,81 грн/л за тиждень.

Найвищі ціни на дизель — по 108 грн/л — зафіксували на АЗС SOCAR і Neftek. На другому місці опинилися ОККО, WOG і Grand Petrol із ціною 106,90 грн/л. У мережі Chipo дизель коштував 106,82 грн/л.

Менше ніж 100 грн/л дизель продавали лише три мережі:

"Фактор" — 99,80 грн/л;

Mango — 99,90 грн/л;

"Кворум" — 99,98 грн/л.

Вони не змінювали ціни протягом звітного тижня.

Середня ціна бензину на АЗС становила 90,05 грн/л. SOCAR підняла ціну до 95,90 грн/л, а Neftek — до 92,50 грн/л. На 1 грн/л бензин подорожчав у мережах Parallel і Marshal, на 2 грн/л — у Rodnik, до 88,99 грн/л.

Що буде з цінами далі

За дев'ять місяців 2026 року середній спред між гуртовими й роздрібними цінами на бензин і дизель становив 4,90 грн/л. Для порівняння, у 2025 році він сягав 8,96 грн/л для бензину та 8,40 грн/л для дизеля. На скраплений газ показник, навпаки, трохи зріс — із 5,40 до 5,58 грн/л.

Аналітики зазначають, що зниження гуртових цін може сповільнити подорожчання дизеля. Водночас валютний курс створює додатковий тиск. За даними Мінфіну, у першій половині дня 27 жовтня долар на міжбанку коштував 45,64 грн, а євро — 50,82 грн. За попередніми розрахунками, таке зростання курсу додає до вартості літра бензину близько 70 коп., а дизеля — 1 грн.