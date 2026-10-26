Від 78 до 635 грн: скільки зараз коштують 100 км пробігу на різному паливі

Стрімке зростання цін на пальне змінило вартість 100 км пробігу для різних типів двигунів. Тепер 100 км дороги коштують від 78 грн для електромобіля з домашньою розеткою до 635 грн для бензинового авто.

Як пише Dilo, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку (ІДА).

Скільки коштують 100 км

З 1 вересня до 22 жовтня середня ціна бензину А-95 зросла з 80,13 до 90,73 грн/л (на 13,2%), дизельного пального — з 90,93 до 103,43 грн/л (на 13,7%), а скрапленого газу (LPG) — з 43,02 до 52,98 грн/л (на 23,2%).

Для порівняння аналітики використали такі витрати:

бензинове авто — 7 л/100 км;

дизельне — 6 л;

бензиновий гібрид — 6 л;

авто з ГБО — 10 л газу;

електромобіль — 18 кВт·год.

За розрахунками на 22–23 жовтня 2026 року, витрати на 100 км пробігу залежно від типу пального становлять:

635 грн для бензинового Volkswagen Golf із витратою 7, 0 л/100 км;

621 грн для дизельного Volkswagen Passat із витратою 6, 0 л/100 км;

544 грн для бензинового гібрида Toyota RAV4 Hybrid із витратою 6, 0 л/100 км;

530 грн для Lanos із ГБО при витраті 10, 0 л/100 км;

396 грн для електромобіля при заряджанні на публічній DC-станції (витрата 18 кВт·год/100 км);

78 грн для електромобіля при заряджанні вдома від побутового тарифу 4, 32 грн/кВт·год.

Як виглядають витрати на 20 тисяч кілометрів

За умови річного пробігу 20 тис. км витрати на енергію або пальне розподіляються наступним чином:

близько 127 тис. грн для бензинового авто;

124 тис. грн для дизельного;

109 тис. грн для гібрида;

106 тис. грн для авто з ГБО;

79 тис. грн для електромобіля на публічних швидких станціях;

15, 6 тис. грн при заряджані вдома.

"Для дилера така різниця означає, що покупець дедалі частіше порівнюватиме не лише ціну автомобіля, а й те, скільки він витрачатиме після виїзду з автосалону", — зазначають в ІДА.

Переваги дизеля та ГБО зменшуються

За розрахунками експертів, різниця у витратах на 100 км між бензиновим і дизельним авто скоротилася до 14 грн. При оновлених цінах традиційна економія дизеля за малого пробігу компенсується ризиками обслуговування паливної системи та турбіни.

Для авто з ГБО різниця з бензином становить близько 1,05 грн на 1 км. Якщо встановлення обладнання коштує 10 тис. грн, окупність настає приблизно через 9,5 тис. км без урахування витрат бензину на прогрів двигуна.

Ситуація на ринку

У січні-серпні 2026 року частка бензинових машин у реєстраціях становила 45,2%; дизельних — 25,8%; з ГБО — 15,9%; електромобілів — 7,5%; гібридів — 5,3%. При цьому частка вживаних електромобілів серед першого імпорту зросла з 8,3% у січні до 17,0% у серпні.

"Ці зміни почалися ще до осіннього стрибка цін, тому приписувати їх дорожчому пальному було б неправильно. На структуру імпорту впливають ціни самих машин, податки, доступність моделей, умови ввезення, зарядна інфраструктура та очікувані витрати на ремонт", — наголосили в ІДА.

Нагадаємо, станом на 15 вересня вартість 100 км на дизельному авто за місяць зросла на 39 грн — до 528 грн. Бензинове авто обходилося ще дорожче — 595 грн.