Зарядка замість заправки: як вартість пального переформатувала авторинок України

У квітні 2026 року ключовим фактором впливу на український авторинок став розрахунок вартості кілометражу. Через зростання цін на пальне покупці частіше обирають електромобілі та гібриди, що відображається у статистиці всіх сегментів ринку.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку

Стан внутрішнього ринку

На вторинному ринку України зафіксовані такі зміни показників порівняно з березнем 2026 року:

бензинові авто займають 42,9%;

дизельні авто охоплюють 25,4%, що на 2,2% менше, ніж минулого місяця;

частка електромобілів зросла до 8,5% (+2%);

авто з ГБО займають 20,2% ринку.

Розподіл за типом силових установок, легкові авто, внутрішній ринок / Delo.ua

При вартості скрапленого газу (LPG) на рівні 48,3 грн за літр, цей сегмент втрачає конкурентну перевагу порівняно з іншими видами палива.

Імпорт вживаних автомобілів

Покупці, які замовляють авто з-за кордону, орієнтуються на низькі витрати на енергоносії. Показники імпорту за квітень:

електрокари: частка зросла на 2,5% і становить 11,4%;

бензинові та дизельні авто: втратили по 1,3% ринку;

гібриди: стабільно займають 8%.

Розподіл за типом силових установок, легковики з пробігом, імпорт / Delo.ua

Продажі нових авто

Найбільш суттєві зміни відбуваються у сегменті нових машин, де споживачі найшвидше адаптуються до нових економічних умов:

гібриди складають 33,4% від усіх продажів (кожне третє авто);

електромобілі досягли частки 8,9%, продемонструвавши ріст на 5% за місяць;

сумарна частка класичних бензинових та дизельних двигунів скоротилася на понад 6%.

Розподіл за типом силових установок, нові легковики / Delo.ua

Аналіз ситуації

Експерти Інституту досліджень авторинку зазначають, що поточні ціни на АЗС — 73,5 грн за А-95 та 87,7 грн за дизель — стимулюють перехід на альтернативні джерела енергії.

"Сьогодні літр пального наближається до позначки 100 грн... Побутовий тариф для «нічної зарядки» вдома або станції по 20–24 грн/кВт створюють істотну різницю у вартості кілометра пробігу. Ми спостерігаємо «застій» у торгах... старими неекономними машинами. Вони поступово перетворюються на низьколіквідні активи", — повідомляють аналітики.

Замість технічних характеристик двигунів внутрішнього згоряння покупці тепер обговорюють вартість зарядки та витрати на 100 км пробігу.

Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів. Найбільший попит традиційно мали легкові BEV, а серед найпопулярніших моделей опинилися BYD, Tesla та Nissan Leaf.