Зарядка замість заправки: як вартість пального переформатувала авторинок України
У квітні 2026 року ключовим фактором впливу на український авторинок став розрахунок вартості кілометражу. Через зростання цін на пальне покупці частіше обирають електромобілі та гібриди, що відображається у статистиці всіх сегментів ринку.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут досліджень авторинку
Стан внутрішнього ринку
На вторинному ринку України зафіксовані такі зміни показників порівняно з березнем 2026 року:
- бензинові авто займають 42,9%;
- дизельні авто охоплюють 25,4%, що на 2,2% менше, ніж минулого місяця;
- частка електромобілів зросла до 8,5% (+2%);
- авто з ГБО займають 20,2% ринку.
При вартості скрапленого газу (LPG) на рівні 48,3 грн за літр, цей сегмент втрачає конкурентну перевагу порівняно з іншими видами палива.
Імпорт вживаних автомобілів
Покупці, які замовляють авто з-за кордону, орієнтуються на низькі витрати на енергоносії. Показники імпорту за квітень:
- електрокари: частка зросла на 2,5% і становить 11,4%;
- бензинові та дизельні авто: втратили по 1,3% ринку;
- гібриди: стабільно займають 8%.
Продажі нових авто
Найбільш суттєві зміни відбуваються у сегменті нових машин, де споживачі найшвидше адаптуються до нових економічних умов:
- гібриди складають 33,4% від усіх продажів (кожне третє авто);
- електромобілі досягли частки 8,9%, продемонструвавши ріст на 5% за місяць;
- сумарна частка класичних бензинових та дизельних двигунів скоротилася на понад 6%.
Аналіз ситуації
Експерти Інституту досліджень авторинку зазначають, що поточні ціни на АЗС — 73,5 грн за А-95 та 87,7 грн за дизель — стимулюють перехід на альтернативні джерела енергії.
"Сьогодні літр пального наближається до позначки 100 грн... Побутовий тариф для «нічної зарядки» вдома або станції по 20–24 грн/кВт створюють істотну різницю у вартості кілометра пробігу. Ми спостерігаємо «застій» у торгах... старими неекономними машинами. Вони поступово перетворюються на низьколіквідні активи", — повідомляють аналітики.
Замість технічних характеристик двигунів внутрішнього згоряння покупці тепер обговорюють вартість зарядки та витрати на 100 км пробігу.
Нагадаємо, у квітні 2026 року український автопарк поповнили 3007 електромобілів. Найбільший попит традиційно мали легкові BEV, а серед найпопулярніших моделей опинилися BYD, Tesla та Nissan Leaf.