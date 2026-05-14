Зарядка вместо заправки: как стоимость горючего переформатировала авторынок Украины

В апреле 2026 года ключевым фактором влияния на украинский авторынок стал расчет стоимости километража. Из-за роста цен на горючее покупатели чаще выбирают электромобили и гибриды, что отражается в статистике всех сегментов рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Состояние внутреннего рынка

На вторичном рынке Украины зафиксированы следующие изменения показателей по сравнению с мартом 2026 года:

бензиновые автомобили занимают 42,9%;

дизельные авто охватывают 25,4%, что на 2,2% меньше, чем в прошлом месяце;

доля электромобилей выросла до 8,5% (+2%);

автомобили с ГБО занимают 20,2% рынка.

Розподіл за типом силових установок, легкові авто, внутрішній ринок / Delo.ua

При стоимости сжиженного газа (LPG) на уровне 48,3 грн за литр этот сегмент теряет конкурентное преимущество по сравнению с другими видами топлива.

Импорт подержанных автомобилей

Покупатели, заказывающие авто из-за границы, ориентируются на низкие затраты на энергоносители. Показатели импорта за апрель:

электрокары: доля возросла на 2,5% и составляет 11,4%;

бензиновые и дизельные автомобили: потеряли по 1,3% рынка;

Гибриды: стабильно занимают 8%.

Распределение по типу силовых установок, легковушки с пробегом, импорт / Delo.ua

Продажи новых авто

Наиболее существенные изменения происходят в сегменте новых машин, где потребители быстрее всего адаптируются к новым экономическим условиям:

гибриды составляют 33,4% от всех продаж (каждое третье авто);

электромобили достигли доли 8,9%, продемонстрировав рост на 5% за месяц;

суммарная доля классических бензиновых и дизельных двигателей сократилась более чем на 6%.

Распределение по типу силовых установок, новые легковушки / Delo.ua

Анализ ситуации

Эксперты Института исследований авторынка отмечают, что текущие цены на АЗС – 73,5 грн за А-95 и 87,7 грн за дизель – стимулируют переход на альтернативные источники энергии.

"Сегодня литр горючего приближается к отметке 100 грн... Бытовый тариф для «ночной зарядки" дома или станции по 20–24 грн/кВт создают существенную разницу в стоимости километра пробега. Мы наблюдаем «застой» в торгах... старыми неэкономными машинами.

Вместо технических характеристик двигателей внутреннего сгорания покупатели теперь обсуждают стоимость зарядки и затрат на 100 км пробега.

Напомним, в апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей. Наибольшим спросом традиционно пользовались легковые BEV, а среди самых популярных моделей оказались BYD, Tesla и Nissan Leaf.