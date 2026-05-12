Украинцы массово покупают электромобили: рейтинг апреля

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 3007 электромобилей, что на 49% больше, чем в марте. Наибольшим спросом традиционно пользовались легковые BEV, а среди самых популярных моделей оказались BYD, Tesla и Nissan Leaf. В то же время, в годовом измерении рынок электрокаров сократился почти наполовину.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Укравтопром.

Самые популярные электромобили в Украине

Несмотря на существенное падение спроса в годовом исчислении, рынок электрокаров продемонстрировал активное восстановление по сравнению с предыдущим месяцем. Так, по сравнению с апрелем 2025 года количество регистраций электромобилей сократилось на 48%, в то же время по отношению к марту 2026 года спрос вырос сразу на 49%.

Наибольшую часть зарегистрированных электромобилей традиционно составляли легковые авто - 2837 единиц. Из них 536 были новыми, а 2301 – подержанными. Кроме того, за месяц в Украине зарегистрировали 170 коммерческих электромобилей, однако только 9 из них были новыми.

Среди новых электрокаров наибольшим спросом пользуются модели китайских производителей. Лидером апреля стал BYD Leopard 3 – в Украине зарегистрировали 96 таких авто. Вторую позицию занял BYD Sea Lion 06 с результатом 73 автомобиля. В пятерку самых популярных также вошли MG 4 EV, Volkswagen ID.UNYX и Zeekr 001 .

На рынке подержанных электромобилей лидерство сохранил Nissan Leaf – в апреле украинцы впервые зарегистрировали 345 таких авто. Также высоким спросом пользовались Tesla Model Y и Tesla Model 3. В ТОП-5 вошли также Renault Zoe и Chevrolet Bolt .

Заметим, апрель стал самым результативным месяцем 2026 для импорта подержанных автомобилей в Украину, однако общая динамика рынка свидетельствует о замедлении обновления автопарка.