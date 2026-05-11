Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

+0,05

EUR

51,60

+0,06

Наличный курс:

USD

43,85

43,75

EUR

51,81

51,60

Лидеры украинскогобизнеса

Лидеры украинского
бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Partners Projects

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцятьсталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Історії успіху
з Ощадом
Лучшиеработодатели 2025

Лучшие
работодатели 2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Налог на электромобили в Украине предлагают привязать к фактическому пробегу

электромобиль
В Украине хотят ввести налог на электромобили / Freepik

В Украине появилась петиция с призывом ввести для электромобилей систему налогообложения в зависимости от фактического пробега транспортного средства вместо фиксированного налога для всех владельцев электрокаров.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в соответствующей петиции на сайте Кабинета министров.

В тексте обращения отмечается, что многие украинцы выбирают электромобили не как предмет роскоши, а из-за экономии и желания меньше вредить окружающей среде, поскольку они уменьшают загрязнение воздуха, уровень шума, зависимость от нефтепродуктов и выбросы парниковых газов.

В то же время авторы петиции отмечают, что фиксированный налог на электромобили, который сейчас обсуждается в Верховной Раде, будет несправедливым, ведь автомобили используются по-разному: часть владельцев ездит каждый день, тогда как другие могут месяцами не пользоваться транспортом.

Привязать к пробегу

В петиции предлагают альтернативную модель – оплату в зависимости от пробега электромобиля. Тогда такая система будет соответствовать принципу «кто больше пользуется дорогами — тот больше платит», а также будет стимулировать меньшее использование транспорта и уменьшение нагрузки на дороги.

Петицию №41/009813-26эп зарегистрировали 8 мая 2026 года. В настоящее время она собрала 32 подписи из необходимых 25 тысяч.

Налог на электромобили

Вопрос нового налога для электромобилей возник из-за стремительного роста количества такого транспорта в Украине. Владельцы бензиновых и дизельных авто фактически платят за пользование дорогами через   акциз в стоимости горючего, средства из которого поступают в Дорожный фонд и используются для ремонта и строительства автодорог.

В то же время владельцы электромобилей этого акциза не платят, хотя так же пользуются дорожной инфраструктурой. Именно поэтому в Верховной Раде начали обсуждать возможность отдельного налога для электрокаров .

Среди критериев для определения суммы налога рассматриваются разные варианты, среди которых:

  • рыночная стоимость авто;
  • емкость аккумуляторной батареи.

По предварительным расчетам, для электрокара ценой около 30 тысяч долларов платеж может составить до 4 тысяч гривен в месяц.

Напомним, в апреле общий был продан 9 122 электромобилей, где главным драйвером стали внутренние перепродажи, выросшие на 136,3%. В то же время импорт подержанных авто упал на 54% из-за ввода НДС, а 82% новых машин теперь имеют китайское происхождение.

Автор:
Светлана Манько