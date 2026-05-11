Налог на электромобили в Украине предлагают привязать к фактическому пробегу

В Украине появилась петиция с призывом ввести для электромобилей систему налогообложения в зависимости от фактического пробега транспортного средства вместо фиксированного налога для всех владельцев электрокаров.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в соответствующей петиции на сайте Кабинета министров.

В тексте обращения отмечается, что многие украинцы выбирают электромобили не как предмет роскоши, а из-за экономии и желания меньше вредить окружающей среде, поскольку они уменьшают загрязнение воздуха, уровень шума, зависимость от нефтепродуктов и выбросы парниковых газов.

В то же время авторы петиции отмечают, что фиксированный налог на электромобили, который сейчас обсуждается в Верховной Раде, будет несправедливым, ведь автомобили используются по-разному: часть владельцев ездит каждый день, тогда как другие могут месяцами не пользоваться транспортом.

Привязать к пробегу

В петиции предлагают альтернативную модель – оплату в зависимости от пробега электромобиля. Тогда такая система будет соответствовать принципу «кто больше пользуется дорогами — тот больше платит», а также будет стимулировать меньшее использование транспорта и уменьшение нагрузки на дороги.

Петицию №41/009813-26эп зарегистрировали 8 мая 2026 года. В настоящее время она собрала 32 подписи из необходимых 25 тысяч.

Налог на электромобили

Вопрос нового налога для электромобилей возник из-за стремительного роста количества такого транспорта в Украине. Владельцы бензиновых и дизельных авто фактически платят за пользование дорогами через акциз в стоимости горючего, средства из которого поступают в Дорожный фонд и используются для ремонта и строительства автодорог.

В то же время владельцы электромобилей этого акциза не платят, хотя так же пользуются дорожной инфраструктурой. Именно поэтому в Верховной Раде начали обсуждать возможность отдельного налога для электрокаров .

Среди критериев для определения суммы налога рассматриваются разные варианты, среди которых:

рыночная стоимость авто;

емкость аккумуляторной батареи.

По предварительным расчетам, для электрокара ценой около 30 тысяч долларов платеж может составить до 4 тысяч гривен в месяц.

Напомним, в апреле общий был продан 9 122 электромобилей, где главным драйвером стали внутренние перепродажи, выросшие на 136,3%. В то же время импорт подержанных авто упал на 54% из-за ввода НДС, а 82% новых машин теперь имеют китайское происхождение.