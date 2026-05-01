4000 грн в месяц: в Раде готовят новый налог для владельцев электрокаров

В Верховной Раде рассматривается возможность внедрения ежемесячного налога для владельцев электромобилей. Размер платежа планируется сделать дифференцированным — он будет зависеть от стоимости транспортного средства. По предварительным расчетам, для электрокара ценой около 30 тысяч долларов платеж может составить до 4 тысяч гривен в месяц.

Как сообщает Delo.ua, об этом в эфире Ранок.LIVE заявил народный депутат Сергей Нагорняк.

Инициатива направлена на выравнивание налоговой нагрузки между владельцами разных типов авто.

Причины введения нового платежа

Необходимость изменений объясняют тем, что владельцы авто с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) уплачивают налоги из-за акцизов, заложенных в стоимость горючего. Владельцы электрокаров таких расходов не несут, хотя также пользуются дорожной инфраструктурой.

Аргументы в пользу налогообложения:

Финансирование Дорожного фонда: поступления от акцизов на горючее направляются на ремонт дорог. Электрокары, количество которых в Украине выросло с 20 тысяч до почти 300 тысяч, фактически не финансируют возобновление путей.

Субсидированные тарифы: значительная часть зарядки происходит дома по бытовым тарифам, частично субсидируемым государством.

Сложность учета пробега: из-за трудностей с отслеживанием фактического использования авто депутаты склоняются к фиксированным ставкам.

Как будет работать механизм

Окончательная модель налогообложения еще находится в стадии обсуждения. Кроме рыночной стоимости авто рассматривается возможность учета емкости батареи и потенциального пробега. Все собранные средства планируется направлять исключительно на развитие и строительство дорожной инфраструктуры.

Законодательную инициативу планируется оформить после проведения дополнительных расчетов и консультаций.

Позиция профильного комитета по новым налогам

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что пока не рассматриваются инициативы по введению новых налогов для владельцев электрокаров. По его словам, несмотря на наличие соответствующих законопроектов в Комитете, у них нет реальных перспектив.

"В Комитете много законопроектов, у которых, скажем мягко, перспективы сомнительные. Поэтому нет, налог на электрокары, как и любые другие новые налоги, Комитетом не рассматриваются!", — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, рынок электроавтомобилей в Украине пострадал от экспортных ограничений Китая. Новые регуляторные правила КНР требуют, чтобы автомобиль находился на регистрации в стране не менее шести месяцев до экспорта. Это оказало существенное влияние на динамику поставок популярных моделей на украинский рынок.