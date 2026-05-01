Рынок электроавтомобилей в Украине пострадал от экспортных ограничений Китая

BYD Song Plus
BYD Song Plus / Infocar

Украинский рынок электроавтомобилей пострадал от регуляторных ограничений Китая, предполагающих, что авто должно находиться на регистрации в КНР не менее шести месяцев перед экспортом.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказали банкиры во время круглого стола на тему "Зеленый свет для авторынка: как купить автомобиль в кредит в 2026 году", передает "Финансовый клуб".

Китай ввел новое ограничение

Как рассказал руководитель центра Сбербанка по работе с партнерами по кредитованию Александр Мришук, в Китае появились регуляторные ограничения в части экспорта автомобилей, зарегистрированных на физических лиц. И сейчас есть требование, чтобы они пробыли минимум шесть месяцев на территории Китая. После этого их можно экспортировать в третьи страны.

Правило 180 дней вступило в силу 1 января 2026: машины, зарегистрированные в Китае менее полугода, не могут получить экспортную лицензию без официального подтверждения от производителя.

Поэтому дилерские центры, которые реализуют электромобили из Китая, распродают прошлогодние запасы и ожидают новых партий авто.

"Мы увидим через несколько месяцев, как изменится рынок электро: привезут ли сюда электромобили, которые уже будут фактически подержаны с минимальными пробегами в 1000-2000 км. И тогда, возможно, будет оживление в сегменте подержанных электромобилей, в том числе с привлечением банковского финансирования". – отметил Мришук.

Появление официальных импортеров и дистрибьюторов

Вместо этого руководитель департамента обеспеченного кредитования ПриватБанка Владислав Королев ожидает появления официальных импортеров и дистрибьюторов китайских электромобилей.

"Посмотрим, как будет развиваться ситуация, потому что небольшое оживление в этом сегменте есть", – добавил банкир.

Ранее сообщалось, что украинская компания BBCars LLC подписала контракт с китайской Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd., став официальным представителем китайской марки BYD в Украине. Это позволит бренду не только продавать новые автомобили, но и обеспечить сертифицированное гарантийное обслуживание по международным стандартам.

Напомним, лидером среди авто из Китая в Украине остается именно BYD. За первый квартал 2026 года украинцы приобрели 2608 легковых автомобилей китайского производства. Хотя общий объем импорта из КНР несколько снизился по сравнению с прошлым годом, модели BYD продолжают удерживать первые позиции в рейтингах продаж электрокаров.

Автор:
Светлана Манько