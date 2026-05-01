Ринок електроавтомобілів в Україні постраждав від експортних обмежень Китаю

BYD Song Plus
BYD Song Plus / Infocar

Український ринок електроавтомобілів постраждав від регуляторних обмежень Китаю, які передбачають, що авто має перебувати на реєстрації в КНР не менше шести місяців перед експортом.

Як пише Delo.ua, про це розповіли банкіри під час круглого столу на тему "Зелене світло для авторинку: як купити автомобіль в кредит у 2026 році", передає "Фінансовий клуб".

Китай ввів нове обмеження

Як розповів керівник центру Ощадбанку по роботі з партнерами по кредитуванню Олександр Мришук, у Китаї з’явилися регуляторні обмеження в частині експорту автомобілів, які були зареєстровані на фізичних осіб. І зараз є вимога, щоб вони пробули мінімум шість місяців на території Китаю. Після цього їх можна експортувати в треті країни.

Правило 180 днів набуло чинності 1 січня 2026 року: машини, зареєстровані в Китаї менше ніж пів року, не можуть отримати експортну ліцензію без офіційного підтвердження від виробника.

Тому наразі дилерські центри, які реалізують електромобілі з Китаю, розпродують минулорічні запаси і очікують на нові партії авто.

"Ми побачимо через кілька місяців, як зміниться ринок електро: чи привезуть сюди електромобілі, які вже будуть фактично вживані з мінімальними пробігами у 1000-2000 км. І тоді, можливо, буде пожвавлення в сегменті вживаних електромобілів, у тому числі із залученням банківського фінансування". – зазначив Мришук.

Поява офіційних імпортерів та дистриб’юторів

Натомість керівник департаменту забезпеченого кредитування ПриватБанку Владислав Корольов очікує на появу офіційних імпортерів та дистриб’юторів китайських електромобілів.

"Подивимось, як буде розвиватися ситуація, тому що невелике пожвавлення в цьому сегменті є", – додав банкір.

Раніше повідомлялося, що українська компанія BBCars LLC підписала контракт із китайською Beijing North Huapeng Materials Sales Co., Ltd., ставши офіційним представником китайської марки BYD в Україні. Це дозволить бренду не лише продавати нові авто, а й забезпечити сертифіковане гарантійне обслуговування за міжнародними стандартами.

Нагадаємо, лідером серед авто з Китаю в Україні залишається саме BYD. Упродовж першого кварталу 2026 року українці придбали 2608 легкових автомобілів китайського виробництва. Хоча загальний обсяг імпорту з КНР дещо знизився порівняно з минулим роком, моделі BYD продовжують утримувати перші позиції в рейтингах продажів електрокарів.

Автор:
Світлана Манько