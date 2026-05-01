4000 грн на місяць: у Раді готують новий податок для власників електрокарів

У Верховній Раді розглядають можливість впровадження щомісячного податку для власників електромобілів. Розмір платежу планують зробити диференційованим — він залежатиме від вартості транспортного засобу. За попередніми розрахунками, для електрокара ціною близько 30 тисяч доларів платіж може скласти до 4 тисяч гривень на місяць.

Як повідомляє Delo.ua, про це це в ефірі Ранок.LIVE заявив народний депутат Сергій Нагорняк.

Ініціатива спрямована на вирівнювання податкового навантаження між власниками різних типів авто.

Причини запровадження нового платежу

Необхідність змін пояснюють тим, що власники авто з двигунами внутрішнього згоряння (ДвЗ) сплачують податки через акцизи, закладені у вартість пального. Власники електрокарів таких витрат не несуть, хоча так само користуються дорожньою інфраструктурою.

Аргументи на користь оподаткування:

Фінансування Дорожнього фонду: надходження від акцизів на пальне спрямовуються на ремонт доріг. Електрокари, кількість яких в Україні зросла з 20 тисяч до майже 300 тисяч, фактично не фінансують відновлення шляхів.

Субсидовані тарифи: значна частина заряджання відбувається вдома за побутовими тарифами, які частково субсидіюються державою.

Складність обліку пробігу: через труднощі з відстеженням фактичного використання авто депутати схиляються до фіксованих ставок.

Як працюватиме механізм

Остаточна модель оподаткування ще перебуває на стадії обговорення. Окрім ринкової вартості авто, розглядається можливість врахування ємності батареї та потенційного пробігу. Усі зібрані кошти планують спрямовувати виключно на розвиток та будівництво дорожньої інфраструктури.

Законодавчу ініціативу планують оформити після проведення додаткових розрахунків та консультацій.

Позиція профільного комітету щодо нових податків

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що наразі не розглядаються ініціативи щодо введення нових податків для власників електрокарів. За його словами, попри наявність відповідних законопроєктів у Комітеті, вони не мають реальних перспектив.

"У Комітеті є багато законопроєктів, у яких, скажімо мʼяко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються!", — підкреслив Гетманцев.

Нагадаємо, ринок електроавтомобілів в Україні постраждав від експортних обмежень Китаю. Нові регуляторні правила КНР вимагають, щоб автомобіль перебував на реєстрації в країні не менше шести місяців перед експортом. Це суттєво вплинуло на динаміку поставок популярних моделей на український ринок.