Податок на електромобілі в Україні пропонують прив’язати до фактичного пробігу

В Україні з’явилася петиція із закликом запровадити для електромобілів систему оподаткування залежно від фактичного пробігу транспортного засобу замість фіксованого податку для всіх власників електрокарів.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у відповідній петиції на сайті Кабінету міністрів.

У тексті звернення зазначається, що багато українців обирають електромобілі не як предмет розкоші, а через економію та бажання менше шкодити довкіллю, оскільки вони зменшують забруднення повітря, рівень шуму, залежність від нафтопродуктів та викиди парникових газів.

Водночас автори петиції наголошують, що фіксований податок на електромобілі, який наразі обговорюють у Верховній Раді, буде несправедливим, адже автомобілі використовуються по-різному: частина власників їздить щодня, тоді як інші можуть місяцями не користуватися транспортом.

Прив’язати до пробігу

У петиції пропонують альтернативну модель — оплату залежно від пробігу електромобіля. Тоді така система відповідатиме принципу «хто більше користується дорогами — той більше платить», а також стимулюватиме менше використовувати транспорт і зменшувати навантаження на дороги.

Петицію №41/009813-26еп зареєстрували 8 травня 2026 року. Наразі вона зібрала 32 підписи із необхідних 25 тисяч.

Податок на електромобілі

Питання нового податку для електромобілів виникло через стрімке зростання кількості такого транспорту в Україні. Власники бензинових та дизельних авто фактично сплачують за користування дорогами через акциз у вартості пального, кошти з якого надходять до Дорожнього фонду та використовуються на ремонт і будівництво автошляхів.

Натомість власники електромобілів цього акцизу не сплачують, хоча так само користуються дорожньою інфраструктурою. Саме тому у Верховній Раді почали обговорювати можливість окремого податку для електрокарів.

Серед критеріїв для визначення суми податку розглядаються різні варіанти, серед яких:

ринкова вартість авто;

ємність акумуляторної батареї.

За попередніми розрахунками, для електрокара ціною близько 30 тисяч доларів платіж може скласти до 4 тисяч гривень на місяць.

Нагадаємо, у квітні загальний було продано 9 122 електромобілів, де головним драйвером стали внутрішні перепродажі, що зросли на 136,3%. Водночас імпорт вживаних авто впав на 54% через введення ПДВ, а 82% нових машин тепер мають китайське походження.